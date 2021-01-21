به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت ریاست جمهوری ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان بعد از ۳۰ سال مناقشه بر سر مالکیت میدان نفتی کپز که در ترکمنستان «سردار» خوانده می‌شود، روز پنج‌شنبه دوم بهمن‌ماه توافق کردند که این میدان را به صورت مشترک توسعه دهند.

مهم‌ترین اختلاف دولت باکو و عشق‌آباد بر سر تعیین رژیم حقوقی دریای خزر نیز مالکیت این میدان بود. تاکنون آذربایجان، روسیه و قزاقستان توافقات دوجانبه و سه‌جانبه برای تقسیم بستر دریای خزر امضا کرده‌اند، اما مناقشه بر سر میدان نفتی کپز باعث شده بود ترکمنستان از امضای هرگونه توافق اجتناب کند.

همزمان با امضای توافق توسعه مشترک این میدان توسط وزرای خارجه دو کشور، الهام علی‌یف رئیس‌جمهوری آذربایجان طی کنفرانس ویدیویی مشترک با قربانقلی بردی‌محمداف، همتای ترکمن خود اعلام کرد که از این به بعد نام این میدان نفتی به «دوستلوق» (دوستی) تغییر می‌کند و نمادی برای دوستی دو کشور خواهد بود.

این میدان در سال ۱۹۸۶ کشف شد و ذخایر آن حدود ۵۰ میلیون تن (حدود ۳۵۰ میلیون بشکه) به ارزش حدود ۳۵ تا ۴۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.

میدان «دوستلوق» همچنین حاوی ۱۰۰ میلیارد متر مکعب گاز است.