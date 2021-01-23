ساخت ۱۰ هزار واحد مسکونی برای محرومان روستایی

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز فتاح در مراسم امضای تفاهمنامه ساخت مسکن برای محرومان که در کمیته امداد برگزار شد، گفت: این تفاهمنامه به منظور ساخت ۱۰ هزار واحد مسکونی برای محرومان در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر منعقد می‌شود.

وی ادامه داد: توانمندی محرومان در دو بُعد می‌تواند موفق جلوه کند که آن نیز اشتغال و مسکن است که توانمندی را عینیت می‌بخشد. کمیته امداد سابقه درخشانی در این زمینه دارد و اقداماتی که در این حوزه انجام شده، نشان‌دهنده تقویت در توانمندی محرومان و مددجویان تحت پوشش این نهاد است.

رئیس بنیاد مستضعفان افزود: بنیاد مستضعفان نیز با آشنایی و سابقه ارتباط با محرومان سعی کرده این بُعد از توانمندی را تقویت کند.

فتاح با اشاره به اینکه در وام اشتغال، کمیته امداد سابقه خوبی دارد، گفت: پرداخت وام در این نهاد هم به طور مستقیم از طریق امداد و هم نهادهای حمایتی انجام می‌شود و امیدواریم دولت و مجلس نیز این موضوع را تقویت کنند.

وی گفت: در مسکن معلولان برای افرادی که دو معلول یا بیشتر دارند، تفاهمنامه‌ای با بهزیستی و بنیاد مسکن منعقد شده به طوری که ۱۴ هزار واحد مسکونی احداث خواهد شد، تاکنون ۱۰ هزار واحد تحویل داده شده و ۳۰۰۰ واحد نیز در حال ساخت است همچنین ۱۰۰۰ واحد نیز سال آینده احداث می‌شود که امیدواریم عملیات ساخت هر چه سریع‌تر به اتمام برسد تا تمامی خانواده‌های دارای دومعلول و بالاتر صاحب خانه شوند.

رئیس بنیاد مستضعفان اظهار داشت: برای مسکن محرومان (رهن و اجاره)، مددجویان بهزیستی و امداد در مجموع ۲۳۰ میلیارد تومان تاکنون کمک کرده‌ایم که اقدامی مؤثر اما موقتی بود.

وی در خصوص ساخت ۱۰ هزار واحد مشترک با کمیته امداد نیز گفت: این واحدها به مدت دو سال احداث می‌شوند که زمانبندی در اتمام پروژه، دقت، سرعت، مقاوم بودن واحدها، ضد زلزله و تجهیزات باکیفیت از موارد حائز اهمیت خواهد بود. همچنین به ازای هر واحد ۵۰ میلیون تومان کمک بلاعوض می‌شود و در مجموع ۵۰۰ میلیارد تومان برای دو سال هزینه خواهد شد که بخشی از این تعهد را می‌توان از طریق تأمین سیمان انجام داد.

فتاح درباره اقدامات حمایتی در بخش کرونا تأکید کرد: در این خصوص اقداماتی را برای تأمین موادضدعفونی و بهداشتی مددجویان کمیته امداد و محرومان انجام دادیم.