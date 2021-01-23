راه امام راحل و امام حسین(ع) را در عمل دنبال کنید

به گزارش خبرگزاری مهر، بخشی از وصیت نامه شهید «توکل مصطفی زاده» از شهدای استان لرستان را در متن زیر بخوانید.

بسمه‌تعالی

اوست بسیار پیروز دهنده دانا، به نام الله با درود به رهبر کبیر انقلاب و یاران این نایب امام زمان و راهنما کننده راه حسین (ع) و با درود و سلام بر خانواده شهدا و درود و سلام بر مجروحین و معلولین، این لبیک‌گویان راه حسین (ع)، لعن خداوند و بندگانی که راه حسین (ع) را در پیش گرفته‌اند، بر وسوسه گران که در کمین نشسته‌اند و می‌خواهند که امام و یاران حسین (ع) را به هر شکل که شده باشد ترور کنند، یکی را به ضرب گلوله و دیگری را با وسوسه شیطانی و یکسری را هم با تهمت، طعنه و ریا و حسد از راه خارج نموده و ترور کنند، که باید خیلی با دقت در زمان حاضر از این موانع خارج گردیم تا زودتر کوله‌بار آخرتم بیشتر از گناه و خطا غرق نگشته باشد و در آخرت به خدا پناه برده‌ام، از روسیاهیم که در این دنیا که محل امتحان است پرده اسرار خدایی شکافته نگردد که در این دنیا هم روسیاه گردم.

از جمیع افراد یا برادرانی که اشتباه یا خطایی از روی برادری دیده‌اند حلالیت می‌طلبم، امیدوارم از حق خود بگذرند و انشا الله خداوند به آن‌ها سعادت در راه خیر عنایت فرماید و از جمیع دوستان و برادران می‌خواهم که از خدای کریم برای بنده‌اش عفو و بخشش نماید و هر چه پول چه مقدار کم یا زیاد با هر کس دارم اگر توانست که به افراد دیگر کمک نماید ولی اگر نتوانست که به افراد دیگر کمک کند حلال می‌باشد و پدر و خواهران و برادرانم دنباله راه امام که راه الله و حسین (ع) است در عمل باشند و پولی که مربوط به دولت می‌باشد با مقدار پول دیگر حدود ۴۰ هزار تومان می‌باشد جمعان به‌حساب امام واریز نمائید.

انشا الله پدر و خواهران و برادرانم مرا حلال نمایند والسلام توکل مصطفی‌زاده.

شهید «توکل مصطفی‌زاده» سال ۱۳۶۶ میان خانواده مذهبی دیده به جهان گشود، شکوفایی جوانیش مصادف بود با انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره)، وی با کمک دیگر برادران و هدایت روحانیت در پخش اعلامیه‌ها و نوارهای حضرت امام و تشکیل راهپیمایی نقش بسزایی داشت و در مبارزه خستگی‌ناپذیرش یک هدف داشت و آن رضای خدا بود. تا این‌که پس از انقلاب و با شروع جنگ تحمیلی روانه جبهه‌های حق علیه باطل شد.

شهید توکل از شاگردان شهید چمران بود و در کنار شهید چمران مردانه جنگید، پس از بازگشت از جبهه با توجه به موقعیت حساس کشور و فعالیت‌های شدید منافقان و واقعه تأسف‌بار هفتم تیر، در اطلاعات سپاه مشغول شد و در کشف خانه‌های تیمی گروهک‌ها در استان‌های لرستان، همدان، باختران و مرکزی نقش به سزای داشت، ولی مجدداً به جبهه برگشت و به‌عنوان نیروی اطلاعات لشکر عاشورا در کنار شهید «سعیدی» و «مهدی باکری» فرماندهان آن لشکر به مبارزه با دشمن بعثی پرداخت.

شجاعت و حضور همیشگی وی جهت مبارزه و مقابله با گروهک‌ها، منافقین و غائله‌هایی که در کردستان و خوزستان به پا می‌شد، یکی از وجه تشابهات این شهیدان است، چمران خطه لرستان در سرکوب فتنه‌های خلق عرب در خوزستان نقش فعالی داشت به همین منظور در کنار دیگر رزمندگان به استان خوزستان رفته و برای سرکوبی این فتنه‌ها در شرایطی که دولت مزدور عراق برای دامن زدن به غائله‌ها پول و اسلحه به این مناطق می‌فرستاد، با دیگر هم‌رزمانش مبارزه را ادامه می‌داد شهید «توکل مصطفی‌زاده» به‌عنوان فرمانده و یکی از بهترین نیروهای کارآمد و برجسته اطلاعات - عملیات تیپ ۵۷ حضرت ابوالفضل (ع) مشغول به کار شد و در عملیات‌های نفوذی در «بندی خان» عراق پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی را در آن مکان به اهتزاز درآورد، سپس با شرکت فعالانه در شناسایی منطقه عملیاتی «والفجر ۹» و بردن نیرو به منطقه عملیاتی و هدایت آن‌ها، دین خود به اسلام و مسلمین ادا کرد و سرانجام این اسوه ایمان و ایثار در ۶ اسفندماه سال ۱۳۶۴ با سادگی و اخلاص در منطقه «سلیمانیه» ارتفاعات «کاتودرپاتک» (عملیات والفجر ۹) از ناحیه سر مورد اصابت گلوله مزدوران بعثی قرارگرفته و به شهادت رسید.