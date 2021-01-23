به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر نماینده ولی فقیه در استان قزوین آیتالله عبدالکریم عابدینی در دیدار مسئولان و دستاندرکاران ستاد بازسازی عتباتعالیات استان قزوین اظهار کرد: مسئولان تلاش کنند کارهای اثرگذار گذشته را با جدیت دنبال کنند و با همفکری و مشارکت گروههای مختلف اقدامات اثرگذار جدیدی را آغاز و دنبال کنند.
وی تصریح کرد: سردار سلیمانی بنیانگذار ستاد و احیاگر حرکت ارزشمند عتبات عالیات بود و زمانی که بنای پیادهروی اربعین را میگذاشت، عراق در شرایط بحرانی قرار داشت اما ایشان اطمینان داشت که این حرکت ایمانی و الهی ثمرات عظیمی به همراه خواهد داشت.
امام جمعه قزوین خاطرنشان کرد: سردار سلیمانی با اخلاق و معنویت و با محور ولایت کار پیادهروی اربعین را آغاز کرد، در حالی که از نظر محاسبات ظاهری این کار محال بود اما مشاهده کردیم که با اخلاق و تقوایی که ایشان در کارها داشتند این جریان به بار نشست و برکات بسیار عظیمی به همراه داشته است.
نماینده ولی فقیه در استان قزوین ایمان و اخلاص سردار سلیمانی را رمز موفقیت ایشان در کارها دانست و یادآور شد: سردار سلیمانی در حالی بنیانگذار پیادهروی اربعین بود که کمتر کسی از این موضوع اطلاع داشت و این همه برکتی که از جریان پیادهروی اربعین برخاسته است به برکت همین اخلاص، ایمان و دوری از ریای سردار سلیمانی بود و نشان داد هر کجا با اخلاص پای کار باشیم معجزه میشود.
وی عنوان کرد: اعضای ستاد بازسازی عتبات عالیات نیز همین شیوه را در پیش بگیرند و انشاءالله الگویی برای جامعه در انجام با اخلاص و بدون ریای کارها باشند تا علاوه بر الگو بودن برای جامعه شاهد کارهای اثرگذار و ارزشمند بیشتری در این عرصه باشیم.
آیتالله عابدینی در ادامه خاطرنشان کرد: استفاده از نیروهای مؤمن و فعالی که عملاً ارادت خود را به امام حسین (ع) نشان دادهاند و جانشان را در مسیر حسینی گذاشتهاند بسیار راهبردی و گرهگشای کارهای عتبات عالیات خواهد بود.
امام جمعه قزوین بیان کرد: از فرصتی که موکبها در اختیار دارند در تمام طول سال و برای کمکهای مؤمنانه، مواساتی، رسیدگی به فقرا و مناسبتهای اهل بیتی استفاده شود.
وی عنوان کرد: تلاش کنیم هر روز فرهنگ ائمه اطهار (ع) در جامعه بیشتر رواج پیدا کند و مردم پیش از زیارت هر امامی از فرهنگ، گفتار و سخنان ایشان آگاهی داشته باشند و با آگاهی بیشتر به زیارت بروند.
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