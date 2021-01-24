دولت بایدن برای تنش با روسیه پیش قدم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دولت جو بایدن دموکرات که چند روزی است زمام امور در کاخ سفید را به دست گرفته، در نخستین اقدامات مداخله‌جویانه خود در سطح جهانی، روسیه را به سرکوب معترضان متهم کرد.

در همین راستا، «ند پرایس» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، خواستار آزادی «آلکسی ناوالنی» از چهره‌های مخالف دولت مسکو شد.

او با توجه به اعتراضات طرفداران ناوالنی در شهرهای مختلف روسیه، مدعی شد که دولت مسکو همواره با استفاده از تاکتیک‌های خشن به دنبال سرکوب آزادی بیان و جامعه مدنی بوده است.

این در حالی است که دیروز نیز سفارت آمریکا در مسکو، در اقدامی تحریک‌آمیز، اطلاعاتی را درباره محل‌های برگزاری تظاهرات‌های ضد دولتی روسیه منتشر کرد که واکنش شدید طرف مقابل را در پی داشت.

ناوالنی که تحت مجازات تعلیقی است، یکشنبه هفته گذشته در فرودگاه «شرمتیوو» مسکو بازداشت شد. وی از دسامبر ۲۰۲۰ به دلیل نقض مکرر مقررات آزادی مشروط، تحت تعقیب پلیس فدرال روسیه بوده است.

پیشتر، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته بود واکنش کشورهای غربی به خبر بازداشت ناوالنی، بیشتر از بابت انحراف افکار عمومی از بحرانی است که لیبرالیسم با آن دست و پنجه نرم می‌کند.