موضع جانبدارانه دولت بایدن درباره مناقشات دریای چین شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، «لوید اوستین» وزیر دفاع دولت جدید واشنگتن، در تماس تلفنی با «نوبیو کیشی» همتای ژاپنی، از آمادگی آمریکا برای دفاع ازتوکیو در مناقشات مرزی با چین سخن گفت.

اشاره وی به مجمع الجزایر غیرمسکونی واقع در دریای چین شرقی است که ژاپن آنها را «سنکاکو» می نامد حال آنکه چین آنها را تحت عنوان «دایاکو» بخشی از قلمرو ارضی خود تلقی می کند.

به ادعای اوستین، جزایر تحت مناقشه مشمول بند ۵ معاهده امنیتی آمریکا-ژاپن هستند و آمریکای تحت امر بایدن، همچنان با هرگونه اقدام یک جانبه برای تغییر وضعیت موجود در دریای چین شرقی، مخالف است.

آنها همچنین بر تقویت رابطه دو کشور طبق معاهده امنیتی واشنگتن-توکیو تاکید کردند.

اظهارات اوستین در رابطه با دریای چین شرقی در حالی است که امروز، وزارت خارجه آمریکا هم مواضع خصمانه ای را در رابطه با مناقشات دریای چین جنوبی مطرح کرد که در ارتباط مستقیم با تمامیت ارضی چین است.

در واکنش به پرواز جنگنده های چینی در اطراف جزایر «پراتاس» که تحت کنترل تایوان است؛ وزارت خارجه آمریکا، چین را به اعمال فشار دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی علیه تایپه متهم کرد و مدعی شد که واشنگتن در تامین امنیت ایندوپاسیفیک جدی است.

اظهارات مقامات دولت جو بایدن دموکرات که چند روزی است زمام امور را در کاخ سفید به دست گرفته حاکی از تداوم اقدامات خصمانه دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا علیه پکن تلقی می شود.