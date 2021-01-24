به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی نت، این نمایندگان با ارسال نامه‌ای خطاب به مدیران عامل شرکت‌های مذکور به آنها هشدار داده‌اند که الگوریتم‌های تنظیم کننده محتوای نمایش داده شده برای هر کاربر در همه این شبکه‌های اجتماعی به گونه‌ای تنظیم شده‌اند که مردم را به سمت افراط گرایی سیاسی سوق می‌دهند.

در نامه یادشده که توسط نمایندگان دموکرات کالیفرنیا و نیوجرسی نوشته شده آمده است: نحوه مدیریت محتوا در پلتفرم‌های فیس‌بوک، توئیتر و یوتیوب مشکل بزرگی است و آنچه که در جریان حمله اوباش به کنگره در ششم ژانویه رخ داده، حاصل این مشکل است.

در ادامه این نامه تصریح شده است: الگوریتم‌های فیس‌بوک، توئیتر و یوتیوب محتوای موید تعصبات سیاسی هر کاربر و به خصوص محتوایی که ریشه در خشم و هیجان و ترس دارد را برای وی نمایش می‌دهند. شبکه‌های اجتماعی می‌دانند چگونه این مشکل را حل و فصل کنند و ما امیدواریم این کار را انجام دهند. اگر این الگوریتم‌ها کماکان منجر به وقوع خشونت در دنیای واقعی شوند، یعنی همان چیزی که در تاریخ ۶ ژانویه دیدیم، ما قوانینی را تصویب خواهیم کرد که شرکت‌های فناوری را در معرض مسئولیت بیشتری قرار دهد.

تا به حال در مجموع ۳۲ نماینده دموکرات این نامه را امضا کرده‌اند. اما هیچ نماینده جمهوری خواهی حاضر به امضای آن نشده است. گوگل، فیس‌بوک و توئیتر هم واکنش خاصی در این زمینه نشان نداده‌اند.