تبادل دوجانبه صفحه نمایشگاهی اختصاصی نشر ایران و چین

به گزارش خبرگزاری مهر، طی روزهای برگزاری اولین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، در راستای گسترش و معرفی صنعت نشر جمهوری اسلامی ایران مذاکراتی مبنی بر تبادل صفحه اختصاصی نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با نمایشگاه بین‌المللی کتاب پکن مورد موافقت طرفین قرار گرفت.

در نمایشگاه بین‌المللی کتاب پکن، هزار و ۴۰۰ شرکت کننده بین المللی از ۹۷ کشور حضور دارند که فرصتی بسیار خوبی برای ناشران، نویسندگان و سایر فعالان صنعت نشر جمهوری اسلامی ایران فراهم آمده است تا آثار خود را به‌صورت رایگان در قالب رایت کاتالوگ در وب سایت نمایشگاه بین المللی کتاب پکن در معرض نمایش و تبادل رایت علاقمندان به نشر بین الملل قرار می‌دهد.

طبق این‌توافق به‌زودی حدود ۲ هزار عنوان کتاب ایرانی در سامانه جامع نشر خانه کتاب و ادبیات ایران(Books from Iran) در وب‌سایت تخصصی نمایشگاه بین المللی کتاب پکن به نمایش گذاشته خواهد شد.