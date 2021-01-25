یخبندان شبانه در سیستان و بلوچستان ادامه دارد

محسن حیدری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: امروز برای چهلمین روز در دو ماه اخیر یخبندان شبانه در زاهدان روی داد که انتظار میرود حداقل تا چهار روز آینده این شرایط در این شهر و همچنین مناطق نیمه شمالی سیستان و بلوچستان، شهرستانهای سهگانه سراوان و میرجاوه نیز ادامه داشته باشد.
وی با بیان اینکه طی این مدت سایر مناطق سیستان و بلوچستان نیز درگیر سرمای هوا خواهند بود، افزود: دمای هوا در سردترین ساعات روز در مناطقی از جمله زاهدان، زابل و هامون به منفی ۶ درجه سانتیگراد نیز میرسد.
مدیر کل هواشناسی سیستان و بلوچستان ادامه داد: طی این مدت در بسیاری از مناطق استان سرمازدگی به کشاورزان و باغداران و گلخانه داران خسارت وارد کرده که لازم است اطلاعیههای هواشناسی برای پیشگیری از سرمازدگی پیگیری شود.
وی تصریح کرد: از همین رو توصیه میشود برای کاهش اثرات مخرب سرما به بخشهای مختلف کشاورزی، از کودهای مناسب برای کاهش تنش سرمایی استفاده و محصولات برداشتشده به مکانهای مسقف منتقل شود.
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