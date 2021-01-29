استارت آزادکار عنواندار تیم ملی با حضور در تورنمنت ایتالیا

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کریمی یکی از کشتیگیران بااخلاق و عنواندار کشورمان در حالی که تا آذرماه سال گذشته سیر صعودی را پیش گرفته بود، در مسابقات باشگاههای جهان از ناحیه زانو دچار پارگی رباط شد. او بعد از این اتفاق تلخ که در شرایط اوج آمادگی روحی و جسمی گریبانگیرش شد به ناچار زانوی مصدومش را به تیغ جراحان سپرد.
خوشبختانه کریمی بعد از عمل جراحی، دوران درمان و نقاهت را به خوبی سپری کرد و مدتهاست با حضور در اردوی تیم ملی، تمرینات سنگین خود را استارت زده است. البته او هنوز سودای حضور در میادین بزرگ جهانی و المپیک را دارد و همچنان معتقد است باید در یک میدان رسمی محک بخورد.
در همین راستا مدعی عنواندار وزن ۹۷ کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد که تعویق یکساله بازیهای المپیک به سود او تمام شد، قرار است با نظر کادر فنی در تورنمنت بین المللی ایتالیا پیشرو به میدان برود. بدین ترتیب او در لیست مسافران ایتالیا قرار گرفته تا طی روزهای ۱۴ تا ۱۷ اسفندماه در رقابتهای بین المللی جام ماتئو پلیکونه که در شهر رم برگزار میشود، حضور یابد.
البته علیرضا کریمی از ماهها قبل برای بازگشت به کشتی آنچنان باانگیزه بود که اعلام شد او میتواند از اواسط آبان ماه گذشته وارد گود مسابقات شود، اما دکتر کیهانی، پزشک جراح و عضو هیأت رئیس فدراسیون کشتی تاکید کرد او فعلاً باید با احتیاط بیشتری تمرین کند.
علیرضا کریمی هم اکنون به عنوان مدعی وزن ۹۷ کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد در سومین مرحله اردوی آماده سازی حضور دارد.
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