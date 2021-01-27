به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر امروز حسین خوش اقبال در جلسه کمیته بیماریهای خاص استان کرمانشاه با اشاره مشکلات اقتصادی بیماران خاص در تهیه دارو و ادامه روند درمانی اظهار کرد: شکلگیری بسیج عمومی با حضور خیرین نیکوکار، مردم، مسئولین و نهادهای دولتی ضروری بوده تا به طور ویژهای به این بیماران توجه و به آنها کمکهای لازم داده شود.
وی افزود: با توجه به ایمنی پایین بدن بیماران خاص، آمار مبتلایان به کرونا در این قشر بالا رفته به طوری که تعداد فوتیهای ابتلاء قطعی به کرونا در بیماران خاص نگران کننده شده است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه با بیان اینکه ۳۷ هزار و ۵۰۰ بیمار خاص در استان وجود دارد، گفت: به منظور جلوگیری از افزایش مبتلایان به کرونا در بیماران خاص باید محافظت و پیشگیریهای لازم از این قشر در دستور کار قرار گیرد.
وی با اشاره به فعالیت انجمنهای بیماران خاص به عنوان مبارزان خط مقدم در شرایط تحریم دارویی تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه موظف به تأمین ساختمانی برای استقرار این انجمنها بوده تا بسیاری از مشکلات آنها در این زمینه حل شود.
به گفته وی حضور انجمنهای بیماران خاص سبب یاری رسانی و کاهش حجم مراجعات به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه شده و به همین دلیل نیاز است که دانشگاه علوم پزشکی همکاریهای لازم را در تأمین نیازهای این انجمنها داشته باشد.
گفتنی است که با توجه به شرایط شکننده استان کرمانشاه در بیماری کرونا و محتمل بودن شروع موج چهارم بیماری، باید پیشگیری و محافظت از بیماران خاص در برنامهها قرار گیرد.
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