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۹ بهمن ۱۳۹۹، ۱۱:۴۳

مدیرکل دفتر امور بانوان استانداری مازندران:

سهم مدیریت بانوان در مازندران به ۱۹ درصد رسید

سهم مدیریت بانوان در مازندران به ۱۹ درصد رسید

ساری- مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مازندران گفت: سهم بانوان از حوزه مدیریتی در استان به ۱۹ درصد رسید که شاهد رشد ۵۰ درصدی در این بخش هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سمیه قاسمی طوسی پیش ازظهر پنجشنبه در نشست خبری مجازی با خبرنگاران با اشاره به افزایش ۱۹ درصدی مدیریتی بانوان از ابتدای این دولت گفت: یکی از مباحثی که در دولت تدبیر و امید مطرح شد، ارتقای نقش مدیریتی بانوان بوده که از ابتدای دولت انتصابات بانوان در حوزه‌های مدیریتی داشتیم و حدود ۱۹ درصد محقق شده که در طول ۸ ساله دولت تدبیر ۵۰ درصد رشد داشته است.

وی اظهار داشت: یکی از مشکلات در حوزه زنان و خانواده و کودک نبود یا نقص قوانین است.

طوسی به نقش کودکان به عنوان آینده سازان کشور اشاره کرد و افزود: اخیراً قانون حمایت از کودکان به تصویب رسیده است و یکی از اقدامات پس از تصویب قانون حمایت از کودکان با برگزاری جلسات توجیهی برای دستگاه‌های اجرایی و بخشداران بوده است تا با هر گونه کودک آزاری مواجه شدند به آن ورود کنند.

مدیرکل امور بانوان استانداری گفت: مدرسه زمستانه حقوق کودک با حضور معاون اول ریاست جمهوری در استان مازندران افتتاح شد و تشکیل این کلینیک حمایت از حقوق کودک، گامی در راستای حمایت از قانون تصویب شده است.

طوسی در پایان تاکید کرد: آئین تجلیلی به مناسبت هفته زن برگزار خواهد شد که از بانوان برگزیده منتخب در دستگاه‌های اجرایی تجلیل به عمل خواهد آمد، همچنین به مناسبت این هفته پویش اهدای خون بانوان در سراسر استان برگزار می‌شود.

کد مطلب 5133029

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