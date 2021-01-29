«وینفرد شفر» مربی خوبی است اما عصای جادویی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، وینفرد شفر سرمربی پیشین تیم فوتبال استقلال ایران به تازگی هدایت تیم الخور قطر را بر عهده گرفته است؛ تیمی که شرایط خوبی در لیگ ستارگان قطر ندارد و در صورت تداوم روند نیم فصل اول لیگ ستارگان قطر، به دسته پایین‌تر سقوط خواهد کرد.

«محمد مبارک المهندی» پیشکسوت تیم الخور درباره شفر به روزنامه «الشرق» قطر گفت: انتخاب شفر به عنوان سرمربی الخور به دلیل داشتن تجربیات زیاد این مربی، نکته برجسته ای از هیات مدیره باشگاه است که امیدوارم در تمرینات الخور از آن به بهترین شکل استفاده شود.

وی با انتقاد از بازیکنان خارجی تیم الخور و عملکرد نامناسب آنها گفت: مربی، خوب است اما در عین حال مشکل الخور مربی نیست بلکه انتخاب بازیکنان خارجی است. ممکن است مربی بعضی از امور آموزشی و تمرینی را تغییر بدهد اما صادقانه بگویم سطح بازیکنان خارجی به جز "وتوا" یونانی متوسط است.

پیشکسوت تیم فوتبال الخور همچنین تاکید کرد: سرمربی جدید عصای جادویی ندارد. تیم الخور هم از نظر من ابزار موفقیت در اختیار ندارد. برای موفقیت به سه ابزار نیاز است که مربی سطح بالا یکی از آنها است. بازیکنان خارجی و بازیکنان محلی برجسته و متمایز هم عوامل دیگر هستند.