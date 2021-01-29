لزوم داشتن پیوست پدافند غیرعامل در پروژه های عمرانی ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت قیصربیگی در نشست مشترک ویدئو کنفرانس که با حضور مدیران کل استانها و به ریاست سردار حیدری معاون امور استانهای سازمان پدافند غیرعامل کشور برگزار شد، بر لزوم الزام آور بودن تصمیمات در پدافند غیرعامل تاکید کرد و اظهار کرد: بر اساس منویات مقام معظم رهبری موضوع و مفهوم پدافند غیرعامل از بالاترین درجه اهمیت برخوردار است و در راستای اجرایی نمودن این برنامهها لازم است به همین اندازه نیز الزام آور بودن تصمیمات در ادارات، ارگانها، نهادها و سازمانها جاری و ساری شود.
وی در ادامه با عنوان این مطلب که اختیاری بودن برخی دستورالعملها در این حوزه مهم منجر به سطحی نگری موضوعات میشود، گفت: برای بالا بردن ضمانت اجرای امور در این حوزه بایست در روح قوانین و تصمیمات پدافند غیرعامل قاطعیت و تمام کنندگی لازم را ایجاد کرد.
قیصربیگی با عنوان این مطلب که برای جا انداختن مفهوم و اهمیت پدافند غیرعامل و اجرایی شدن برنامهها نیازمند فعال سازی و مسئولیت پذیری بیشتر مدیران در این حوزه هستیم، اظهار کرد: تصمیمات این حوزه نباید در بروکراسی اداری سرگردان شود بلکه موضوع پدافند غیرعامل از آنجا که منجر به امنیت و مصون سازی در برابر تهدیدات میشود مقولهای بسیار مهم و تعیین کننده بوده و نیازمند هشیاری و نهایت مسئولیت پذیری مدیران در هر ردهای است.
وی افزود: برای این مهم ابتدا نیازمند تدوین قوانین و دستورالعملهای مستحکم و الزام آور هستیم.
قیصربیگی در ادامه از تصمیم سازمان پدافند غیرعامل در پیشنهاد تخصیص پنج درصد از اعتبارات ردیف تملک داراییهای سرمایهایی به طرحهای پدافند غیرعامل برای مصونسازی زیرساختهای استانی در بودجه کشور تشکر کرد و گفت: در اینجا لازم است مجلس محترم در راستای اجرایی شدن سیاستهای مهم ۱۳ گانه مقام معظم رهبری در حوزه پدافند غیرعامل با پیشنهاد سازنده سازمان در تخصیص پنج درصد از اعتبارات ردیف تملک داراییهای سرمایهایی به طرحهای پدافندغیرعامل برای مصونسازی زیرساختهای استانی موافقت نماید.
وی افزود: برای تحقق اهداف پدافند غیرعامل در مصون سازی زیرساختها لازم است سازوکاری ترسیم شود که در تعریف هر طرح و پروژهای، اجرایی شدن آن منوط به داشتن پیوست پدافند غیرعامل و تأییدیه این حوزه در حین موافقت نامهها باشد.
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