نساجی می تواند برای استقلال دردسرساز شود/ لیگ برتر جذاب شده است

مصطفی اردستانی در گفتگو با خبرنگار مهر و در مورد شرایط این روزهای لیگ برتر گفت: رفته رفته لیگ شرایط خوبی پیدا کرده و تیمها به هماهنگی دست پیدا کردهاند و هر هفته شاهد بازیهای زیبایی در لیگ هستیم.
وی ادامه داد: سال به سال که میگذرد همه تیمها به دلیل جذب بازیکنان خوب وضعیت قدرتمندی پیدا میکنند و فاصله آنها با یکدیگر کمتر میشود. در حال حاضر میبینیم که در بالای جدول اختلاف امتیازها یک یا دو است و یا در میانه جدول ۵ یا ۶ تیم هم امتیاز هستند و یک نتیجه غیرمنتظره میتواند یک تیم را از نهم یا دهم جدول به چهارم یا پنجم جدول برساند و این نشان دهنده آن است که بازیکنان خوب بین تیمها تقسیم شده و این بر جذابیتهای لیگ امسال افزوده است.
اردستانی در مورد دیدار استقلال برابر نساجی قائمشهر که روز جمعه برگزار خواهد شد، گفت: آبی پوشان در دیدار برابر مسجد سلیمان که هفته قبل انجام گرفت با بدشانسی بُرد را از دست دادند. آنها سه بار تیر دروازه نفت را لرزاندند، ولی توپشان وارد دروازه نشد و استقلال نتوانست به سه امتیاز این دیدار دست پیدا کند، اگر چه خیلیها فکر میکردند بعد از این بازی، استقلال صدر جدول را از دست خواهد داد اما نتایج جالبی که برای دیگر تیمهای مدعی رقم خورد باعث شد آبی پوشان همچنان در بالای جدول لیگ بمانند.
وی تأکید کرد: درست است که نساجی این روزها شرایط خوبی ندارد اما این نباید بازیکنان استقلال را دچار غرور کرده و آنها فکر کنند که از پیش برنده هستند. تیمهایی که در پایین جدول شرایط بدی دارند، همیشه مقابل استقلال و پرسپولیس بازیهای قابل قبولی انجام میدهند. بدون ترس به زمین می آیند و تمام توان خود را برای موفقیت مقابل این تیمها به کار میگیرند، بنابراین استقلال باید هوشیار باشد، خود را از پیش برنده نداند، زیرا این بازی یک دیدار سخت برای آبی پوشان خواهد بود.
اردستانی در ادامه تصریح کرد: مجید جلالی به تیمی آمده که شرایط خوبی نداشته، مطمئناً او برای دیدار برابر استقلال برنامه ریزی دقیقی دارد و میخواهد از تهران با دست پُر به قائمشهر برگردد، به همین دلیل باید روز جمعه شاهد یک بازی زیبا از دو تیم باشیم.
مدافع سابق استقلال در مورد نقاط ضعفی که در تیم فکری وجود دارد و باید آن را تا شروع لیگ قهرمانان برطرف کند، گفت: استقلال در لیگ قهرمانان در یک گروه سخت قرار گرفته، محمود فکری باید به سرعت نقاط ضعفش را برطرف کرده تا بتواند در لیگ قهرمانان عملکرد خوبی داشته باشد. در حال حاضر استقلال به یک هافبک بازی ساز و خلاق نیاز دارد که بتواند میانه میدان را از آنِ آبی پوشان کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم تیمهای حاضر در لیگ قهرمانان برخلاف گذشته عملکرد قابل قبولی داشته باشند تا بتوانیم در این فصل از لیگ قهرمانان شاهد حضور تیمهای ایرانی در دیدارهای نهایی و نیمه نهایی باشیم.
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