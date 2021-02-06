سیره و روش رضوی باید به خوبی بیان و تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجلال فیاضی شامگاه جمعه در مراسم اختتامیه جشنواره رضوی در استان زنجان که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، گفت: هیجدهمین دوره جشنواره رضوی در استان زنجان به علت شیوع بیماری کرونا در فضای مجازی برگزار می‌شود.

وی اظهار کرد: برگزاری این مراسم در فضای مجازی از شور و نشاط مردم و اهالی فرهنگ و هنر به این جشنواره کاسته نشده است.

مشاور عالی بنیاد فرهنگی هنری بین‌المللی امام رضا (ع) گفت: باید سیره و روش فرهنگ رضوی به خوبی بیان و تبیین شود و ۹ استان آذری زبان در این جشنواره حضور دارند.

فیاضی با بیان اینکه ۱۴۴ اثر ا ز استان‌های مختلف کشور به سومین جشنواره ملی داستان نویسی رضوی به زبان ترکی آذری از سری برنامه‌های هجدهمین جشنواره فرهنگی و هنری امام رضا (ع) ارسال شده است، ابراز داشت: ارسال این تعداد آثار ذوق و شوق هنرمندان را می‌رساند.

وی افزود: سومین جشنواره ملی داستان نویسی رضوی به زبان ترکی آذری در راستای اشاعه و ترویج فرهنگ رضوی بسیار موثر است و باید این مهم تقویت شود.

مشاور عالی بنیاد فرهنگی هنری بین‌المللی امام رضا (ع) ابراز داشت: گسترش فعالیت‌های فرهنگی، هنری و مذهبی مرتبط با سیره اهل بیت (ع) به ویژه حضرت امام رضا (ع) و گرامی‌داشت تولیدکنندگان و پدیدآورندگان آثار برتر فرهنگی و هنری در زمینه سیره، شخصیت و معارف حضرت امام رضا (ع) باید مورد توجه قرار گیرد.

فیاضی افزود: اثرهای رسیده به این جشنواره در قالب کلیپ‌ها و نوشته‌های تهیه و در اختیار مردم قرار بگیرد.