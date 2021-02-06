اجرای مرحله دوم طرح شهید سلیمانی/کرونا صفر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شاهین محمد صادقی، گفت: اجرای این طرح با همکاری وزارت بهداشت و مسئولین وزارت کشور، نیروهای سپاه استانی و بسیجیان سراسر کشور به خوبی اجرا شد و نتیجه امروز آن حاصل همکاری مسئولان اجرایی در هر استان است.

وی ادامه داد: بر اساس اجرای این طرح با وجود ۳۵ هزار تیم به صورت فعال متشکل از ۲۲ هزار تیم حمایتی و ۱۳ هزار تیم نظارتی و ۱۵۰۰ تیم مراقبتی در حال فعالیت هستند حاصل فعالیت این تیم‌ها در سراسر کشور غربالگری بیش از ۲۰۰ هزار نفر است.

محمد صادقی ادامه داد: این تیم‌ها در استان گیلان حدود ۱۲ هزار نفر مشکوک به کرونا را شناسایی و از آن میان حدود ۲ هزار نفر را تشخیص و تحت غربالگری قرار دادند.

وی افزود: در خوزستان و دیگر شهرها مانند کردکوی یا استان کرمانشاه، بیماریابی اصلی ترین کار این تیم‌ها است و سپس تحت مراقبت و غربالگری افراد بیمار در دستور کار قرار دارد.

محمد صادقی از اجرای طرح‌های حمایت توسط تیم‌های فعال طرح شهید سلیمانی خبر داد و گفت: تا کنون بالغ بر ۳۵۰ میلیارد تومان بسته‌های غذایی توسط مردم به پایگاه‌های بسیج اهدا شده و پایگاه‌های بسیج این بسته‌ها را به منازل افراد بیمار و مبتلا می‌رسانند.

وی ادامه داد: با هماهنگی‌های انجام شده با وزیر بهداشت، مرحله دوم طرح شهید سلیمانی را بازنویسی کرده ایم و به صورت فنی‌تر و با استفاده از وسایل تکنولوژیک و نیروهای زبده تر بتوانیم این طرح را اجرایی کنیم تا کرونا به صفر برسد.