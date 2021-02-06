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۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۴:۰۳

رئیس کمیته اجرایی طرح شهید سلیمانی؛

اجرای مرحله دوم طرح شهید سلیمانی/کرونا صفر می شود

اجرای مرحله دوم طرح شهید سلیمانی/کرونا صفر می شود

رئیس کمیته اجرایی طرح شهید سلیمانی، از اجرای مرحله دوم طرح شهید سلیمانی به منظور به صفر رساندن کرونا در کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شاهین محمد صادقی، گفت: اجرای این طرح با همکاری وزارت بهداشت و مسئولین وزارت کشور، نیروهای سپاه استانی و بسیجیان سراسر کشور به خوبی اجرا شد و نتیجه امروز آن حاصل همکاری مسئولان اجرایی در هر استان است.

وی ادامه داد: بر اساس اجرای این طرح با وجود ۳۵ هزار تیم به صورت فعال متشکل از ۲۲ هزار تیم حمایتی و ۱۳ هزار تیم نظارتی و ۱۵۰۰ تیم مراقبتی در حال فعالیت هستند حاصل فعالیت این تیم‌ها در سراسر کشور غربالگری بیش از ۲۰۰ هزار نفر است.

محمد صادقی ادامه داد: این تیم‌ها در استان گیلان حدود ۱۲ هزار نفر مشکوک به کرونا را شناسایی و از آن میان حدود ۲ هزار نفر را تشخیص و تحت غربالگری قرار دادند.

وی افزود: در خوزستان و دیگر شهرها مانند کردکوی یا استان کرمانشاه، بیماریابی اصلی ترین کار این تیم‌ها است و سپس تحت مراقبت و غربالگری افراد بیمار در دستور کار قرار دارد.

محمد صادقی از اجرای طرح‌های حمایت توسط تیم‌های فعال طرح شهید سلیمانی خبر داد و گفت: تا کنون بالغ بر ۳۵۰ میلیارد تومان بسته‌های غذایی توسط مردم به پایگاه‌های بسیج اهدا شده و پایگاه‌های بسیج این بسته‌ها را به منازل افراد بیمار و مبتلا می‌رسانند.

وی ادامه داد: با هماهنگی‌های انجام شده با وزیر بهداشت، مرحله دوم طرح شهید سلیمانی را بازنویسی کرده ایم و به صورت فنی‌تر و با استفاده از وسایل تکنولوژیک و نیروهای زبده تر بتوانیم این طرح را اجرایی کنیم تا کرونا به صفر برسد.

کد مطلب 5139760

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    نظرات

    • هادی IR ۰۸:۵۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
      1 0
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      فکری به حال استان یزد هم داشته باشید در همه موجها بیشترین درگیری وآمار ابتلا را داشت هنوزهم مرحله اول شهیدسلیمانی به 50 درصد هم نرسیده است.واقعا مردم استان یزد در این کویر زندگی میکنند و بیشترین سختی ها رامتحمل شده اند حالا کم کاری مسولانشان دارد جانشان را میگیرد فکری اساسی شود
    • مهدی IR ۰۸:۵۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
      0 0
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      واقعاً چراوزارت بهداشت بیشتر پیگیری نمیکند تا استان یزد وارد موج چهارم نشود؟ البته مسولان فقط آمار افزایش یا کاهش را می دهند ولی همین طرح شهیدسلیمانی چرا باجدیت تمام در بحث غربالگری در استان یزد بیشتر فعالیت نمیکندتا این طرح و اثراتش توسط مردم استان حس شود.چرا افزایش تست در استان نداریم؟

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