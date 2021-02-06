سایت پسماند ویژه در گلستان راه اندازی می شود

محمدرضا کنعانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سایت پسماند ویژه صنعتی در گلستان مجوز گرفته که مقرر شده در گنبدکاووس ایجاد شود.

وی افزود: همه استان ها تکلیف دارند سایت پسماند ویژه خود را راه اندازی کنند و در گلستان هم مکان‌یابی اولیه در حال انجام است.

کنعانی گفت: در حال حاضر اگر شرکت و کارخانه ای پسماند ویژه صنعتی داشته باشد باید با مراکز مجاز سطح کشور قرارداد ببند و آن را با همراهی محیط زیست بارگیری کند. بعد از تحویل پسماند ویژه در مقصد، صورت جلسه به محیط زیست مبدأ ارسال می شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان بیان کرد: اگر سایت پسماند ویژه در استان مستقر باشد هزینه ها هم کاهش خواهد یافت.

وی با بیان این که پیگیری پسماند گلستان برای جذب اعتبار ادامه دارد، گفت: راه اندازی سایت ویژه گلستان برای ۵۰ هکتار مجوز گرفته و مدیریت پسماند به دنبال ایجاد زیرساخت‌های آن است.

کنعانی بیان کرد: در گلستان سایت پسماند عفونی هم وجود داشته که در آق قلا قرار دارد.

وی اضافه کرد: تمام بیمارستان ها موظف هستند بعد از بی خطر کردن زباله ها، آن را به مدیریت پسماند تحویل دهند و زباله ها به سایت آق قلا منتقل و در لندفیل بهداشتی دفع می شود.