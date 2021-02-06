اخلاص و وفاداری به ولایت شاخصه جهادگران بسیج سازندگی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد زهرایی پیش از ظهر شنبه در دهمین مرحله رزمایش سراسری کمک مومنانه استان اظهارکرد: انقلاب اسلامی استمرار راهی است که حضرت زهرا (س) در دفاع از حریم ولایت شروع کردند.

وی با تأکید بر این که دفاع از ولایت درس اصلی انقلاب اسلامی است، افزود: اخلاص و وفاداری به ولایت فقیه دو مؤلفه ای است که در جهادگران بسیجی متبلور می‌شود و فعالیت‌های بسیج سازندگی بر مبنای آن است.

زهرایی با اشاره به این که نهضت کمک مومنانه به مرحله سوم خود رسیده است، بیان کرد: اجرای نهضت کمک مومنانه همانند همان کیسه خرمایی است که امیرالمومنین (ع) شبانه به دوش می‌کشید و به دست نیازمندان می‌رساند.

زهرایی افزود: در ادامه این طرح در صدد آزادی زندانیان غیرعمد و رسیدگی به محرومان اقلیت های مذهبی و رسیدگی به نقاط محروم هستیم.

رئیس سازمان بسیج سازندگی گفت: این رزمایش یک کار نهضتی و مردمی بوده و بدان معنا است که ما ضمن عدم غفلت از ارزش‌های اسلامی، از اقشار نیازمند هم غافل نیستیم.

گفتنی است طی این مرحله ۱۵ هزار بسته کمک معیشتی توسط جهادگران بسیجی سپاه و بسیج در سطح استان توزیع خواهد شد.