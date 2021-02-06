به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه و همزمان با چهل و دومین سال پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و در هفتمین روز از ایام الله دهه مبارک فجر، رضا اردکانیان وزیر نیرو به همراه شماری از معاونان، مدیران کل و کارکنان ستادی وزارت نیرو با حضور در مرقد مطهر امام خمینی (ره)، با رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی با آرمان‌های والای بنیان‌گذار جمهوری اسلامی تجدید میثاق کردند.



بر اساس این گزارش شرکت‌کنندگان در این آئین معنوی ضمن نثار تاج گل، قرائت فاتحه و ادای احترام به مقام شامخ معمار کبیر انقلاب اسلامی با آرمان‌های والای امام راحل، شهدا و رهبر فرزانه انقلاب تجدید پیمان کردند.