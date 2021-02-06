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۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۱۲:۲۶

بدون تاکید بر خروج نظامیان خارجی؛

اشرف غنی با وزیر دفاع آمریکا گفتگو کرد

اشرف غنی با وزیر دفاع آمریکا گفتگو کرد

ارگ ریاست جمهوری افغانستان در بیانیه‌ای که در آن اشاره‌ای به خروج نظامیان خارجی نشده، از گفتگوی اشرف غنی و رئیس جدید پنتاگون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که «محمد اشرف غنی» رئیس جمهور این کشور در گفتگوی تلفنی با «لوید آستین» وزیر دفاع آمریکا، روابط میان دو کشور و تحولات اخیر در روند صلح افغانستان را مورد بحث و تبادل نظر قرار داده است.

آستین به غنی گفته است که دولت جدید آمریکا از صلح پایدار که به نفع افغان‌ها باشد و به آتش بس دائم منجر شود؛ حمایت می‌کند.

همچنین در این تماس تلفنی، طرفین از افزایش خشونت‌ها و ترورهای هدفمند در شهر کابل ابراز نگرانی کردند.

این گفتگو در حالی صورت گرفت که دولت بایدن به اسم بازنگری در توافق صلح با طالبان، به دنبال تاخیر در روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان است که از پیش شرط‌های طرف مقابل برای آغاز مذاکرات بین الافغانی بود.

اکنون، ناتو مدعی شده که خروج از افغانستان شرایط محور است و قرار نیست به ضرب‌الاجل تعیین شده از سوی طالبان که موعد سررسید آن پایان ماه میلادی آوریل است، پایبند باشد.

همچنین در بیانیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان نیز اشاره‌ای به موضوع خروج نیروهای خارجی از این کشور نشده است.

این در حالی است که مذاکرات بین الافغانی نیز که به میزبانی دوحه قطر انجام می‌شود؛ به بن بست خورده است.

کد مطلب 5140149
مریم خرمایی

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