شناسایی ۶۹۸۳ بیمار جدید کرونایی/ اعلام اسامی شهرهای نارنجی

به گزارش خبرنگار مهر، سیما سادات لاری، بعد از ظهر شنبه هجدم بهمن ۹۹، در ارتباط زنده خبری با شبکه خبر سیما به ارائه تازه‌ترین آمار کرونا در کشور پرداخت.

سخنگوی وزارت بهداشت، با اعلام اینکه از دیروز تا امروز ۶ هزار و ۹۸۳ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی شدند، گفت: مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به یک میلیون و ۴۵۹ هزار و ۳۷۰ نفر رسید.

وی ادامه داد: متأسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۷۶ بیمار کووید ۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان به ۵۸ هزار و ۴۱۲ نفر رسید.

لاری افزود: خوشبختانه تا کنون یک میلیون و ۲۴۷ هزار و ۳۷۴ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان‌ها ترخیص شده‌اند.

وی ادامه داد: ۳۸۰۲ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند.

به گفته لاری، تا کنون ۹ میلیون و ۶۱۲ هزار و ۳۳ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

وی افزود: بر اساس آخرین تحلیل‌ها، ۳۶ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۱۷۸ شهرستان در وضعیت زرد و ۲۳۴ شهرستان نیز در وضعیت آبی قرار دارند.

لاری گفت: شهرستان‌های عجب شیر در آذربایجان شرقی، اردستان در اصفهان، اسفراین در خراسان شمالی، گرمسار در سمنان، بافت در کرمان، پاوه در کرمانشاه، بندرگز و کردکوی در گلستان، آستانه اشرفیه، بندرانزلی، رشت، رودبار، رودسر، صومعه سرا و لاهیجان در گیلان، آمل، بابل، بابلسر، بهشهر، تنکابن، جویبار، رامسر، ساری، سوادکوه، قائمشهر، محمودآباد، نکا و نوشهر در مازندران، بستک، بندرلنگه و قشم در هرمزگان، بهار، تویسرکان و رزن در همدان و ابرکوه در یزد در وضعیت نارنجی قرار دارند.