گازرسانی به بیش از ۱۰۰۰ روستا در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند امروز در مراسم آغاز عملیات اجرایی پتروشیمی شهرستان اسلام آبادغرب که با حضور معاون اول رئیس جمهوری و وزیر نفت برگزار شد، اظهار کرد: وزارت نفت از روزهای ابتدایی زلزله آبان ۹۶ با حضور در کرمانشاه اقدامات عمرانی، جاده‌سازی در مناطق مرزی و رفع مشکلات مناطق حاشیه‌نشین کرمانشاه را پیگیری کرد.

وی با بیان اینکه شاه‌بیت خدمات وزارت نفت به استان کرمانشاه افزایش روستاهای برخوردار از نعمت گاز است، افزود: در سال ۹۲ تنها ۲۰۹ روستای گازدار در استان وجود داشته که هم اکنون به یک هزار و ۳۸۰ روستا رسیده است.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه از سال ۹۲ تاکنون به یک هزار و ۲۵۰ واحد صنعتی گازرسانی شده است، تصریح کرد: بدون شک این پروژه یکی از خدمات نظام جمهوری اسلامی و یادگاری دولت در منطقه غرب است.