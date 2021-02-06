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۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۱۵:۰۷

استاندار کرمانشاه خبر داد؛

گازرسانی به بیش از ۱۰۰۰ روستا در کرمانشاه

گازرسانی به بیش از ۱۰۰۰ روستا در کرمانشاه

کرمانشاه- استاندار کرمانشاه از گازرسانی به بیش از یک هزار روستا از سال ۹۲ تاکنون در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند امروز در مراسم آغاز عملیات اجرایی پتروشیمی شهرستان اسلام آبادغرب که با حضور معاون اول رئیس جمهوری و وزیر نفت برگزار شد، اظهار کرد: وزارت نفت از روزهای ابتدایی زلزله آبان ۹۶ با حضور در کرمانشاه اقدامات عمرانی، جاده‌سازی در مناطق مرزی و رفع مشکلات مناطق حاشیه‌نشین کرمانشاه را پیگیری کرد.

وی با بیان اینکه شاه‌بیت خدمات وزارت نفت به استان کرمانشاه افزایش روستاهای برخوردار از نعمت گاز است، افزود: در سال ۹۲ تنها ۲۰۹ روستای گازدار در استان وجود داشته که هم اکنون به یک هزار و ۳۸۰ روستا رسیده است.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه از سال ۹۲ تاکنون به یک هزار و ۲۵۰ واحد صنعتی گازرسانی شده است، تصریح کرد: بدون شک این پروژه یکی از خدمات نظام جمهوری اسلامی و یادگاری دولت در منطقه غرب است.

کد مطلب 5140384

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    نظرات

    • علی IR ۱۵:۳۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
      0 0
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      نیازی به هزینه کردن زیاد برای احداث خطوط انتقال گاز و برق به روستاها نیست، ما میتوانیم با هزینه کم تر در هر روستا نیروگاههای تجدید پذیر به خصوص خورشیدی تاسیس کنیم و همه نیازهای انرژی روستا با برق تامین شود، پخت و پز، گرمایش منازل و پمپ های آب و.. با برق می توانند تامین انرژی شوند و نیازی به گاز نیست

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