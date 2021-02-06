به گزارش خبرنگار مهر، کاظم خاوازی امروز در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان کرمانشاه که با حضور معاون اول رئیس جمهوری در سالن شهدای دولت برگزار شد، اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی محدودیتی برای استان کرمانشاه قائل نبوده و استانداری کرمانشاه باید بسترهای لازم همچون اعطای مجوز و تسهیلات بانکی را فراهم کند.

وی به حمایت دولت برای اختصاص اعتبارات مورد نیاز اجرای طرح‌های کشاورزی استان کرمانشاه اشاره کرد و افزود: کشت گیاهان دارویی، توسعه باغات و کشت گلخانه‌ای ظرفیت‌های استان در بخش کشاورزی بوده که این ظرفیت‌ها مورد حمایت کامل وزارت جهاد کشاورزی برای توسعه قرار دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه منابع مالی خوبی برای گیاهان دارویی و توسعه باغات در اراضی شیب دار در دولت اختصاص یافته است، گفت: استان کرمانشاه با ۹۵۰ هزار زمین کشاورزی و ۴۰ هزار هکتار باغ یکی از قطب‌های زراعی کشور است.

خاوازی افزود: ۴۸ هکتار گلخانه در استان کرمانشاه وجود دارد که این رقم در سال گذشته ۲۸ هکتار بوده که نسبت به استان‌های دیگر کم است، در مورد شهرک‌های کشاورزی استان ۳۰۰ هکتار وجود دارد که تا پایان دولت ۱۰۰ هکتار دیگر به آن اضافه خواهد شد.

کرمانشاه نیازمند سرمایه گذاری در بخش کشاورزی است

وی با اشاره به تنوع آب و هوایی در استان کرمانشاه ادامه داد: کرمانشاه نیازمند سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی بوده که این آمادگی در وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد.

خاوازی خاطرنشان کرد: ظرفیت بالای فرآوری در استان کرمانشاه وجود داشته به طوری که در گذشته این ظرفیت در استان ۵۸۹ هزار تن بوده که اکنون به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن و ظرفیت سردخانه‌ای استان در سال جاری به ۵۰ هزار تن رسیده است.

وی با بیان اینکه هم اکنون ۲ واحد پنج هزار راسی دام در استان کرمانشاه در دست اجرا بوده که در زمینه اصلاح نژاد فعالیت می‌کنند، افزود: تکمیل زنجیره طیور در استان اهمیت بالایی داشته و آمادگی تکمیل این زنجیره شامل تخم مرغ و مرغ گوشتی در وزارت کشاورزی وجود دارد و از آن به طور کامل حمایت خواهد شد.

به گفته خاوازی، تولید عسل و پرورش بوقلمون از ظرفیت‌های پنهان کرمانشاه بوده که از توسعه واحدهای زنبور عسل و بوقلمون در استان کرمانشاه حمایت خواهد شد.

خرید تضمینی محصولات کشاورزی انجام می‌شود

وزیر جهاد کشاورزی به قانون ابلاغی ریاست جمهوری مبنی بر خرید تضمینی محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: این قانون در جهت حمایت از تولید محصولات کشاورزی بوده که در وزارت جهاد کشاورزی اجرا خواهد شد.

وی با بیان اینکه تولید ۷۵۰ هزار تنی چغندر قند در استان کرمانشاه یک ظرفیت محسوب شده که به زودی به یک میلیون تن می‌رسد، افزود: سیستم آبیاری نوین در سطح ۸۱ هزار هکتار از اراضی استان انجام شده و ۵۰ هزار هکتار از طریق آب‌های مرزی و ۵۲ هزار هکتار از محل آب‌های شمال غرب و غرب اختصاص یافته که از این رقم ۳۶ هزار هکتار آن به بهره برداری رسید و ۱۳ هزار هکتار آن در دست بهره برداری است.

به گفته وی، میانگین بارش استان کرمانشاه ۴۸۲ میلی‌متر بوده که ظرفیت بسیار خوبی برای توسعه کشاورزی است.

افتتاح ۲ واحد گلخانه‌ای در کرمانشاه

وزیر جهاد کشاورزی در سفر امروز به کرمانشاه گلخانه ۵ هزار مترمربعی با سرمایه گذاری چهار میلیارد تومانی شامل سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان آورده متقاضی و ۸۰۰ میلیون تومان تسهیلات اعطایی در این شهر را افتتاح کرد.

افتتاح این گلخانه اشتغالزایی ۱۳ نفر را به صورت مستقیم و غیرمستقیم در بهره برداری و ساخت آن فراهم کرده است.

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه سفر خود گلخانه پنج هزار مترمربعی گل شاخه بریده را افتتاح کرده که برای ساخت این آن ۳۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.

با بهره برداری از این واحد گلخانه‌ای سالیانه ۵۰۰ هزار گل شاخه بریده شامل گل رز تولید شده و به‌صورت مستقیم برای هشت نفر اشتغالزایی داشته است.

وجود ۴۷.۵ هکتار گلخانه در کرمانشاه

وزیر جهاد کشاورزی در آئین افتتاح این واحدهای گلخانه‌ای با اشاره به اینکه یکی از سیاست‌های اصلی وزارت جهاد کشاورزی توسعه کشت در محیط‌های کنترل همچون گلخانه است، گفت: وزارت جهاد کشاورزی از سرمایه گذاران این بخش حمایت می‌کند.

وی با بیان اینکه در ابتدای شروع به‌کار دولت سطح گلخانه‌های کشور هفت هزار هکتار بوده و هم اکنون این سطح به ۲۰ هزار هکتار افزایش یافته است، تصریح کرد: تا پایان دولت این میزان به ۲۴ هزار هکتار می‌رسد و تاکنون ۴۷.۵ هکتار گلخانه در استان کرمانشاه احداث شده است.