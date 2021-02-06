سرهنگ علی توشه در حاشیه بازدید از نمایشگاه جهش تولید و خودکفایی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی، اظهار کرد: نگاه بسیج و سپاه توجه ویژه به تولید بوده و برداشتن موانع کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی و تولیدی در اولویت قرار دارد.

وی همچنین به برپایی نمایشگاه تولید و خودکفایی یکی از واحدهای تولیدی قطعات خودرو اشاره کرد و افزود: این مجموعه صنعتی بسیار توانمند است و حفظ و حمایت از ظرفیت ارزشمند این واحد صنعتی باید از سوی مسئولان مورد توجه قرار گیرد.

رئیس سازمان بسیج مهندسین صنعت کشور با تاکید بر حمایت از تولید داخلی، با توجه به تأکید رهبر معظم انقلاب، گفت: توجه به صادرات و ایجاد بازار خارجی بویژه در کشورهای همسایه باید در اولویت این مجموعه صنعتی باشد که با برگزاری نمایشگاه‌های بزرگ می‌توان این بستر را فراهم کرد.

سرهنگ توشه با تاکید بر تسهیل تأمین مواد اولیه این واحد صنعتی در گیلان، تصریح کرد: از مجموعه‌های صنعتی که این چنین چرخه صنعت، تولید و اشتغال کشور را به حرکت در می‌آورند و باعث امیدآفرینی در جامعه می‌شوند، باید حمایت شود.

وی ادامه داد: باید برای دفع تحریم‌ها و بی اثر کردن آن نگاه به درون و تولیدهای داخلی داشته باشیم زیرا توجه به تولید داخلی موجب رونق اقتصادی و در نهایت جهش تولید می‌شود.