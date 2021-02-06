حمایت از تولید اولویت قوه قضائیه/ کشور در شرایط اقتدار کامل است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن درویشیان شنبه شب در جمع خبرنگاران استان سیستان و بلوچستان در بندر چابهار، اظهار داشت: بحمدالله امروز کشور در شرایط اقتدار کامل است به گونهای که دشمن جرأت هیچگونه تحرک نظامی ندارد.
وی افزود: یکی از رویکردهای مهم قوه قضائیه حمایت از تولید ملی و سرمایه گذاران است که سفرهای استانی و جلسات مختلف قوه نیز بر همین اساس صورت میگیرد و تأکید ویژهای بر این موضوعات داریم.
رئیس سازمان بازرسی کشور ادامه داد: ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه نیز به همین منظور تشکیل شد که ریاست آن را آیت الله رئیسی برعهده دارد و به تناسب آن نیز در سایر استانها به مدیریت رئیس کل دادگستری استانها و حضور سازمان بازرسی و سایر نهادهای متولی ایجاد شده است.
بهگفته وی؛ همکاران ما در استانها نیز موظف هستند که موضوع حمایت از تولید ملی و واحدهای تولیدی را به طور جدی پیگیری کرده و مشکلات این افراد را با حضور مسئولان مرتبط پیگیری و برطرف کنند.
حجت الاسلام درویشیان تاکید کرد: ضرورت دارد که در این جلسات مسئولین مرتبط با دستگاههای مختلف نیز حضور پیدا کنند و در همان جلسه مشکل واحدهای تولیدی مطرح و در صورت امکان برطرف شود و ما نیز از آنها پیگیری میکنیم تا موانع پیش روی تولید هر چه سریعتر برطرف شود.
وی تصریح کرد: یکی از مباحث جدی که در این جلسات پیگیر آنها هستیم موضوع اصلاح و الحاق برخی از مواد و قوانین است که میتوان در سریعترین زمان ممکن مشکلات موجود را برطرف کرد که در حال حاضر نیز یک بسته از قوانینی که دچار این گونه آسیبها است آماده و قابل ارائه به مجلس میباشد که امیدواریم به قید فوریت مورد بررسی قرار بگیرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: از مسئولان استانها نیز درخواست میشود در صورت مشاهده چنین قوانین مشابه، مستندات خود را ارائه کنند تا در این کارگروه مورد ارزیابی قرار بگیرد.
وی اظهار کرد: بنا بر تاکید جدی رهبر معظم انقلاب، کارگروه مشترک رفع موانع جهش تولید با حضور نمایندگان سه قوه تشکیل شده است و طی چند ماه گذشته جلسات مثبتی برگزار شده که مسئولیت آن نیز بر عهده معاون اول رئیس جمهور است و هدف آن نیز تسهیل و تسریع و رفع مشکلات اقتصادی است.
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