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۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۹:۲۸

رئیس سازمان صمت استان سمنان:

کمبود کالا در استان سمنان وجود ندارد/ آغاز خرید میوه شب عید

کمبود کالا در استان سمنان وجود ندارد/ آغاز خرید میوه شب عید

سمنان- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت سمنان با بیان اینکه کمبودی از لحاظ اقلام مصرفی در استان وجود ندارد، گفت: ۱۰۰ تن روغن مایع ذخیره و به مرور در استان توزیع می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی تشنه دل صبح یکشنبه در هفتمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان سمنان به میزبانی استانداری با بیان اینکه توزیع کالاهای اساسی در مناطق محروم و با رویکرد روستا محور با همکاری بسیج اصناف انجام می‌شود و کالاهایی از قبیل برنج، شکر، روغن نیمه جامد و غیره توزیع شده است، بیان کرد: ۵۲۶ تن سهمیه شکر استان می‌باشد که ۲۰ درصد برای واحدهای تولیدی و مابقی با قیمت مصرف کننده هشت هزار و ۷۰۰ تومان به صورت بسته بندی به واحدهای صنفی جهت عرضه در سطح بازار توزیع می‌شود.

وی با بیان اینکه کمبودی در اقلام مصرفی در استان سمنان نیست، افزود: ۱۰۰ تن روغن مایع ذخیره و موجود است و لذا در بحث روغن مایع مشکل خاصی نداریم و طبق آمار وزارت صمت عرضه روغن جامد در کشور در حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است.

رئیس صمت استان سمنان با بیان اینکه با توجه به افزایش قیمت برخی میوه‌ها، در مرکز استان، تأسیس میادین عرضه مستقیم میوه و تره بار بسیار ضروری است، تاکید کرد: این امر با همکاری شهرداری، فرمانداری و سازمان صمت در دست پیگیری خو اهد بود.

تشنه در خاتمه گفت: روند خرید ۷۵۰ تن میوه تنظیم بازار ایام پایانی سال و شب عید شامل ۲۵۰ تن سیب و ۵۰۰ تن پرتقال در استان آغاز شده است و از تمام ظرفیت‌های موجود شامل سردخانه، لجستیک، شبکه توزیع و غیره در راستای اجرای مطلوب و بهینه طرح استفاده می‌شود.

کد مطلب 5140852

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