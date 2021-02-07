به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، رابرت سی جونز تدوین‌گر مطرح سینما برای فیلم‌های مطرح دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ چون «حدس بزن چه کسی برای شام می‌آید» و «داستان عشق» که یک جایزه اسکار برای نوشتن فیلمنامه درام «بازگشت به وطن» در کارنامه داشت، درگذشت. او ۸۴ سال سن داشت.

دختر وی لسلی جونز که وی نیز نامزدی اسکار را برای تدوین در کارنامه دارد تایید کرد که پدرش یکم فوریه پس از یک دوره طولانی بیماری، درگذشته است.

جونز در طول زندگی حرفه‌ای خود با کارگردان‌های مطرحی چون هال اشبی، آرتور هیلر و وارن بیتی همکار کرد. در اوایل کارش وی برای فیلم‌هایی چون «دنیای دیوانه دیوانه دیوانه» و «حدس بزن چه کسی برای شام می‌آید» با بازی کاترین هپبورن و سیدنی پواتیه نامزدی اسکار را کسب کرد. وی همچنین تدوین فیلم‌هایی چون «آخرین جزییات» در سال ۱۹۷۳، کمدی رمانتیک «شامپو» محصول ۱۹۷۵ و درام موزیکال «در راه افتخار» به کارگردانی هال اشبی را در سال ۱۹۷۶ انجام داد که برای این آخری سومین نامزدی اسکار را برای تدوین به دست آورد.

وی علاوه بر تدوین، چندین فیلمنامه نوشت که در سال ۱۹۷۸ جایزه اسکار فیلمنامه‌نویسی را برای «بازگشت به وطن» کسب کرد. «بازگشت به وطن» فیلمی در ژانر درام جنگی به کارگردان هال اشبی محصول ۱۹۷۸ است که با بازی جین فوندا و جان ویت ساخته شد.

رابرت سی جونز و والدو سالت به صورت مشترک جایزه اسکار فیلمنامه را برای این فیلم دریافت کردند.

وی همراه جرزی کاسینسکی رمان نویس در سال ۱۹۷۹ فیلمنامه «آنجا بودن» را نوشت. اما در هر حال وی در انجمن فیلمنامه‌نویسان پذیرفته نشد و پس از آن کارش را بر تدوین متمرکز کرد.

جونز متولد ۱۹۳۶ بود و کارش را با کار در اتاق حمل و نقل کمپانی فاکس قرن بیستم شروع کرد. او در مسیر رشد خود به عنوان دستیار تدوین شروع به کار کرد که دستیاری درام رمانتیک مشهور «تابستان گرم طولانی» با بازی پل نیومن از جمله آنها بود. وی بعد به ارتش آمریکا پیوست و آنجا هم با تدوین فیلم‌های آموزشی و مستند از سال ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۰ فعالیت کرد.

جونز سال ۲۰۰۱ از صنعت فیلم بازنشسته شد و ۱۵ سال به عنوان استاد در مدرسه هنرهای سینمایی USC به تدریس پرداخت. وی سال ۲۰۱۴ جایزه یک عمر فعالیت هنری را از سوی انجمن تدوین‌گران سینما دریافت کرد.