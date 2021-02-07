کلنگ احداث مرکز محله عمو عباس در منطقه ۲۰ به زمین خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، ساخت مرکز محله عمو عباس واقع در محله نفرآباد و هاشم آباد (منطقه ۲۰ تهران) با حضور سید علی یزدی خواه، نماینده مجلس شورای اسلامی؛ محمد سالاری، حسن خلیل آبادی و احمد مسجد جامعی اعضای شورای اسلامی شهر تهران؛ عبدالرضا گلپایگانی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران؛ کاوه حاجی علی اکبری، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران؛ فرهاد افشار، شهردار منطقه ۲۰ و جمعی دیگر از مدیران و مسئولان به زمین خورد.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در این مراسم، با اشاره به قدمت ۴۰۰ ساله محله نفرآباد، گفت: این محله در دهه ۸۰ دچار رهاشدگی و بلاتکلیفی شده بود. مجموعه تملکات در این محله به جای اینکه مسئله اصلی و مشکل محله را حل کند، سبب رهاشدگی محله نفرآباد شد.

علی اکبری با بیان اینکه طرح موضعی محله نفرآباد با استفاده از اصول و ویژگی‌های معماری اسلامی-ایرانی در دستور کار معاونت شهرسازی و معماری و سازمان نوسازی شهر تهران قرار گرفت، یادآور شد: این طرح پس از یک سال در کمیسیون ماده ۵ به تصویب رسید.

به گفته مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران؛ یکی از مهم‌ترین مطالبات و خواسته‌های مردم، خروج محله از فریز و تعیین تکلیف املاک بود.

علی اکبری درباره بازآفرینی محله نفرآباد توضیح داد: در طرحی که برای محله تهیه شده، مجموعه‌ای از پروژه‌ها پیش بینی شده که می‌توانند نقش محرک توسعه‌ای را داشته باشند و همچنین شروعی برای بازآفرینی و باز زنده‌سازی هویت تاریخی محله باشند.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران درباره چگونگی تعیین نام این پاتوق، گفت: این فضا با مساحت ۵۶۰ متر مربع، هیئتی به نام عمو عباس بوده که پس از تملک و فریز به پاتوقی برای گردهمنشینی اهالی محله تبدیل شد. تلاش شد طرحی تهیه شود که حداقل‌ترین مداخلات در آن فضا صورت گیرد و به نوعی ساماندهی فضای رها شده شهری باشد.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در پایان بیان کرد: امیدواریم که پاتوقی جذاب برای محله نفرآباد ایجاد شود. به اهالی محل قول می‌دهیم که حداکثر تا پایان خرداد ۱۴۰۰ این پاتوق ساخته شود.