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۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۱۲:۴۵

کلنگ احداث مرکز محله عمو عباس در منطقه ۲۰ به زمین خورد

کلنگ احداث مرکز محله عمو عباس در منطقه ۲۰ به زمین خورد

کلنگ احداث مرکز محله عمو عباس با هدف باززنده سازی فضای رها شده شهری در محله نفرآباد با حضور جمعی از مسئولان به زمین خورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ساخت مرکز محله عمو عباس واقع در محله نفرآباد و هاشم آباد (منطقه ۲۰ تهران) با حضور سید علی یزدی خواه، نماینده مجلس شورای اسلامی؛ محمد سالاری، حسن خلیل آبادی و احمد مسجد جامعی اعضای شورای اسلامی شهر تهران؛ عبدالرضا گلپایگانی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران؛ کاوه حاجی علی اکبری، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران؛ فرهاد افشار، شهردار منطقه ۲۰ و جمعی دیگر از مدیران و مسئولان به زمین خورد.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در این مراسم، با اشاره به قدمت ۴۰۰ ساله محله نفرآباد، گفت: این محله در دهه ۸۰ دچار رهاشدگی و بلاتکلیفی شده بود. مجموعه تملکات در این محله به جای اینکه مسئله اصلی و مشکل محله را حل کند، سبب رهاشدگی محله نفرآباد شد.

علی اکبری با بیان اینکه طرح موضعی محله نفرآباد با استفاده از اصول و ویژگی‌های معماری اسلامی-ایرانی در دستور کار معاونت شهرسازی و معماری و سازمان نوسازی شهر تهران قرار گرفت، یادآور شد: این طرح پس از یک سال در کمیسیون ماده ۵ به تصویب رسید.

به گفته مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران؛ یکی از مهم‌ترین مطالبات و خواسته‌های مردم، خروج محله از فریز و تعیین تکلیف املاک بود.

علی اکبری درباره بازآفرینی محله نفرآباد توضیح داد: در طرحی که برای محله تهیه شده، مجموعه‌ای از پروژه‌ها پیش بینی شده که می‌توانند نقش محرک توسعه‌ای را داشته باشند و همچنین شروعی برای بازآفرینی و باز زنده‌سازی هویت تاریخی محله باشند.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران درباره چگونگی تعیین نام این پاتوق، گفت: این فضا با مساحت ۵۶۰ متر مربع، هیئتی به نام عمو عباس بوده که پس از تملک و فریز به پاتوقی برای گردهمنشینی اهالی محله تبدیل شد. تلاش شد طرحی تهیه شود که حداقل‌ترین مداخلات در آن فضا صورت گیرد و به نوعی ساماندهی فضای رها شده شهری باشد.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در پایان بیان کرد: امیدواریم که پاتوقی جذاب برای محله نفرآباد ایجاد شود. به اهالی محل قول می‌دهیم که حداکثر تا پایان خرداد ۱۴۰۰ این پاتوق ساخته شود.

کد مطلب 5141125

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