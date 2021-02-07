به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، کاظم خاوازی در مراسم تقدیر از کشاورزان برتر با بیان اینکه امروز دو پروژه بسیار بزرگ به بهره برداری می‌رسد افزود: یکی پروژه‌های گلخانه‌ای است و دیگری بزرگ‌ترین زنجیره بخش دام که در دو مرحله افتتاح می‌شود و هر مرحله باعث افزایش تولید ۱۰ هزار رأس دام در کشور می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: کشت گلخانه‌ای پیش از آغاز به کار دولت یازدهم و دوازدهم، هشت هزار هکتار بود که امروز این رقم به ۲۱ هزار هکتار رسیده و تا پایان دولت کنونی، امید داریم به مساحت ۲۵ هزار هکتار دست یابیم.

وی ادامه داد: در دولت قبلی، کل شیر تولیدی در کشور ۸.۳ میلیون تن بود که امروز این رقم به ۱۱.۳ میلیون تن رسیده و تا پایان دولت به ۱۲ میلیون تن می‌رسد که این اتفاق بزرگی است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در مراسم امروز از ۱۷۰ کشاورز پیشرو که از میان چهار میلیون و ۳۰۰ هزار کشاورز انتخاب شدند، تقدیر می‌شود گفت: تولیدات این کشاورزان در بخش باغبانی ۹ برابر، در بخش زراعت چهار برابر و در بخش دام و طیور دو تا دو و نیم برابر از متوسط بیشتر است و اگر رفتار این کشاورزان منتخب از طریق آموزش و ترویج به کشاورزان دیگر منتقل شود اتفاقات بسیار خوبی در این حوزه رخ می‌دهد.

خاوازی افزود: امروز اتفاق بزرگی در جامعه علمی کشور رخ داد و نخستین فرآورده پروتئینی نو ترکیب تزریق استنشاقی که توسط محققان مؤسسه واکسن و سرم سازی رازی تولید شده اجازه ورود به آموزش‌های بالینی گرفت که این برای همه هموطن نان افتخار بزرگی است.

وی اضافه کرد: این فراورده بر پیچیده‌ترین پلتفرم دنیا یعنی پلتفرم فراورده پروتئینی نو ترکیب سوار شده و یکی از کم عارضه‌ترین و امن‌ترین فراورده هاست که بیشترین داده‌های آزمایش‌های حیوانی را دارد به گونه‌ای که پس از امتحان آن به روی خرگوش، همستر و موش، ایمنی زایی خود در این حیوانات را پس از هشت ماه حفظ کرده است.