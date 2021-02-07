حرکت وزارت ارتباطات حول ۳ محور در زمینه سرمایه گذاری خطر پذیر

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد آذری جهرمی امروز در مراسم رونمایی از خدمت «سرمایه گذاری جسورانه در ایده‌های نوآورانه» که به صورت آنلاین در صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد، اظهار داشت: متأسفانه در کشور ساختارهایی وجود دارد که این ساختارها ما را ضعیف و نابود می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه هیچ دشمنی نمی‌تواند به کشور ما حمله کند و ما را از بین ببرد، گفت: متأسفانه برخی از ساختارهای درونی کشور می‌تواند ما را نابود کند. وظیفه استارت آپ ها این است که بتوانند چنین ساختارهای ضعیف در کشور را بازسازی کنند تا شاهد کارایی بهتری باشیم.

آذری جهرمی با تأکید بر اینکه در برابر تغییر ساختارها همواره مقاومت‌هایی وجود دارد، ادامه داد: این مخالفت‌ها همواره توسط کسانی است که در سیکل سنتی دستی بر آتش دارند و بزرگترین موانع رشد اکوسیستم هستند.

وی با بیان اینکه مگر می‌شود کسی که بخواهد صادراتی داشته باشد، پرونده مالیاتی نداشته باشد، گفت: مگر امروز ما سیستم مالیاتی در درون کشور نداریم؛ خیلی سخت است وقتی کسی می‌خواهد صادراتی انجام دهد از سازمان مالیات بپرسیم که میزان پرونده مالیاتی و سوابق مالیاتی آن چقدر است و آیا مالیاتی پرداخت کرده یا خیر! کارتن خواب که مالیات ندارد.

آذری جهرمی تاکید کرد: امروز در کشور علاوه بر سیستم مالیاتی، سیستم امکان اتصال به دستگاه‌ها و سازمان‌ها وجود دارد ولی چرا این اتفاق نمی‌افتد! در این زمینه باید به دنبال پرتقال فروش گشت. کسی در این زمینه از کره مریخ نیامده است اما عده‌ای وجود دارند که همواره در همه دولت‌ها هستند و در همه نهادها و دستگاه‌ها حضور دارند، همین افراد نمی‌گذارند.

وی ادامه داد: پیدا کردن این افراد کار دشواری نیست، بنابراین استارت آپ ها و اکوسیستم نوآوری کشور باید زنجیره پیوسته و سنتی که در کشور وجود دارد را بهم بزنند که در این مسیر سختی‌هایی وجود دارد.

جهرمی افزود: در جریان استارت اپی که در کشور ایجاد شده نیز عوامل حاکمیتی مشخص از جریان‌های خاص حضور دارند که شروع به سرمایه گذاری در این اکوسیستم کردند؛ ولی در این فضا هر کدام از استارت اپ ها که متعلق به خودشان است را تقویت می‌کنند و مابقی را کنار می‌زنند.

به گفته وزیر ارتباطات، اکنون در مرحله استارت آپ خوب، استارت آپ بد هستیم؛ در واقع استارت آپی که برای ماست از نوع خوب و استارت آپی که برای دیگران است، از نوع بد است؛ انحصارگری‌ها آغاز می‌شود. نمونه نوین این امر این است که ۱۰ درصد درآمد و مالیات بخش فناوری و اطلاعات کشور را به صدا و سیمای انحصارگر بدهیم تا در این بخش انحصارگری کند. این بخش، این جریانات و این فرآیند نیز می‌گذرد و پشت در نمی‌ماند، چه ما باشیم و چه نباشیم.

آذری جهرمی تاکید کرد: البته که اعضای اکوسیستم ما در برابر این تغییرات نباید دلسرد شوند و باید بدانیم دشمن اکوسیستم، تغییر و پیشرفت هیچکدام از این موانعی که گفته شد نیست. اینها طبیعی است، چرا که شما یک چرخه اقتصادی بزرگ را می‌آوردید و خودتان پیشران اقتصاد می‌شوید.

آذری جهرمی با بیان اینکه جنگ‌های بزرگی در دنیا برای اقتصاد در حال شکل گیری است، افزود: آفت این اکوسیستم دلسرد شدن است؛ نباید این دلسردی رخ دهد و باید این تلاش ادامه پیدا کند.

وزیر ارتباطات عنوان کرد: همواره انسان به دنبال آزادی و بعد از آن امنیت است؛ این انسان به عنوان یک موجود اجتماعی اگر قرار باشد آزادانه هر کاری را انجام دهد با مطلوب دیگر که امنیت است در تعارض است، سیاستگذاری موفق در کشورهای مختلف دنیا این است که نقطه تعادل آزادی و امنیت را برقرار می‌کنند.کشور که نقطه تعادل بهتری را برگزیند کشور امن تر و آزادتری خواهد بود، نه می‌توان آزادی را به بهانه امنیت محدود کرد که قانون اساسی ما نیز به آن تاکید دارد و ما در ابتدای تشکیل انقلاب پذیرفته ایم که چنین فرآیندی را باید بر آن حرمت قرار دهیم و نه عکس این فرآیند امکان پذیر است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: سرمایه گذاری دولت‌ها در اکوسیستم استارت آپی براساس ضوابطی آغاز به کار می‌کند؛ اگر دولتها بدون هیچ گونه ضوابطی شروع به سرمایه گذاری کنند، بزرگترین فسادها رخ می‌دهد. پس به بهانه جلوگیری از فساد اگر سرمایه گذاری دولت‌ها به عنوان یک بازیگر بزرگ اقتصادی در اکوسیستم استارت آپی را ما محدود کنیم، به بخش خصوصی ظلم کردیم و به بهانه امنیت، جلوی توسعه، پیشرفت و آزادی را گرفته ایم، اگر هم باز بگذاریم مشخص است که چه اتفاقی می‌افتد.

حرکت وزارت ارتباطات حول ۳ محور در زمینه سرمایه گذاری خطر پذیر

وزارت ارتباطات در ادامه خاطر نشان کرد: سیاستگذاری وزارت ارتباطات در این دوره از دولت، حول ۳ محور برای سرمایه گذاری خطر پذیر دیده شده که اولین مسله ایجاد مچ فاوند بود.

وی در خصوص مچ فاوند ادامه داد: بخش خصوصی عالم تر از بخش دولتی است و اگر در جایی سرمایه گذاری کرد، بیشتر منافع و اقتصاد صرفه خود را در نظر می‌گیرد و به همان میزان وقتی بخش خصوصی در سرمایه گذاری خطر پذیر تصمیم گیری کرد، ما نیز به عنوان دولت به همان میزان او را ترغیب به سرمایه گذاری خواهیم کرد.

آذری جهرمی با اشاره به محور دوم گفت: محور دومی که در سرمایه گذاری خطر پذیر در وزارت ارتباطات در نظر گرفته بودیم این بود که منابع وام‌های کم بهره را در اختیار شتابدهنده ها قرار دهیم و کمی ضریب ریسک آنها را ما متقبل شویم.

وی با اشاره به محور سوم گفت: ما در وزارتخانه در زمینه نقطه تعادل سرمایه گذاری به دنبال آن بودیم که به ازای موفقیت‌های ملموس پاداش‌های ملموس دهیم؛ در واقع به ازای نصب اپلیکیشن که توسط مردم نصب می‌شود، به گروه‌هایی که به این نقطه می رسند تسهیلاتی ارائه می‌کنیم.

وزیر ارتباطات افزود: اتفاقات خوبی در بخش‌هایی از دولت در راستای سرمایه گذاری اتفاق افتاده است و معاونت علمی، وزارت ارتباطات، صندوق نوآوری و شکوفایی از جمله ارگان‌هایی بودند که در این راستا، اقداماتی انجام داده اند.

آذری جهرمی با اشاره به خدمت جدید صندوق نوآوری و شکوفایی تأکید کرد: حتماً این حرکت‌ها می‌تواند ما را به نتیجه مطلوب نزدیک تر کند و قطعاً آنچه که کشور را هدایت خواهد کرد به مسیر پیشرفت، مقاومت و ایستادگی نزدیکتر می‌کند.

به گزارش مهر، در این مراسم ۴ شتابدهنده دانش بنیان تفاهم نامه در زمینه سرمایه گذاری جسورانه در ایده‌های نوآورانه را با حضور رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات منعقد کردند.