به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی سیستان و بلوچستان، با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور، استاندار سیستان و بلوچستان، رئیس کل دادگستری و دادستان استان، دفتر نمایندگی چابهار سازمان بازرسی کل کشور افتتاح شد.

حجت الاسلام حسن درویشیان در این مراسم اظهار داشت: در آئین نامه قانون تشکیل سازمان بازرسی پیش بینی شده در شهرهایی که مورد نیاز است دفتر نمایندگی بازرسی ایجاد شود و افتتاح دفتر چابهار نیز در همین راستا است.

عضو شورای عالی قوه قضائیه افزود: چابهار به لحاظ ویژگی‌های خاصی که از نظر اقتصادی و گردشگری دارد نیازمند توجه جدی است و به همین‌لحاظ مشمول این اقدام شده و با توجه به بعد مسافت حدود ۷۰۰ کیلومتری تا مرکز استان، راه اندازی این دفتر ضروری به نظر می‌رسد.

وی با تقدیر از مساعدت‌های استانداری سیستان و بلوچستان در راه اندازی این دفتر ادامه داد: از امروز همکاران ما از استان در این دفتر کار نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی، منطقه آزاد چابهار و سایر ارگان‌ها را بر عهده دارند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: هدف از بازرسی و نظارت، پیشگیری و اصلاح و کمک به دستگاه‌های اجرایی برای انجام ماموریتشان است و امیدواریم با توسعه بازرسی و نظارت، معضلات منطقه کاهش پیدا کند.

وی ادامه داد: اولویت دستگاه قضا، پیگیری مأموریت‌های اصلی دستگاه‌ها چه آنهایی که با سو جریان مواجه شده و چه آنها که باید انجام می شده و تاکنون نشده، است و در این مسیر، نگاه اصلاحی و کمک به دستگاه‌ها مدنظر است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین درباره واحدهای تولیدی بازدید شده در دومین روز سفر خود به سیستان و بلوچستان گفت: پروژه‌های عمرانی، اقتصادی و اشتغالزایی در دست اجرا در بندرچابهار هر چه سریع‌تر باید تکمیل شود تا مردم به موقع از منفعت آنها بهره‌مند شوند.

حجت الاسلام درویشیان اظهارداشت: سرمایه گذاری‌ها و زیرساخت‌های ایجاد شده در بندر چابهار بی‌نظیر است لذا درخواست حمایت همه جانبه از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این بندر را داریم.

وی افزود: یکی از مشکلات پیش رو تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی است و باید مسؤولان حساسیت بیشتری به تکمیل به موقع پروژه داشته باشند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در این برهه از زمان می‌بایست از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده توسط بخش خصوصی حمایت همه جانبه شود تا این موارد هر چه زودتر به بهره‌برداری برسد.