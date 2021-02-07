مسیر رژه خودرویی ۲۲ بهمن در گرگان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمدرضا احمدی بعدازظهر یکشنبه در خصوص مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن در گرگان اظهارکرد: تمهیدات لازم برای برگزاری راهپیمایی ۲۲ بهمن در گلستان اندیشیده شده است.

وی افزود: برنامه امسال تحت تأثیر شیوع کرونا بوده و به صورت رژه خودرویی (خانوادگی) و رژه موتوری در گرگان برگزار می‌شود.

احمدی در خصوص مسیر راهپیمایی، گفت: ورودی خودروها از میدان مفتح (فلکه پمپ بنزین) و مبدا راهپیمایی فلکه مازندران است.

وی توضیح داد: مسیر راهپیمایی از خیابان امام خمینی (ره) به سمت میدان شهرداری، خیابان شهید بهشتی و میدان کریمی است.

احمدی گفت: برنامه از ساعت ۱۰ صبح آغاز خواهد شد و سخنران این مراسم «فرهاد دژپسند» وزیر اقتصادی و دارایی خواهد بود.

احمدی گفت: با نشست با پلیس راهور راه‌های جایگرین برای عبور و مرور مردم اندیشیده شده تا گره ترافیکی ایجاد نشود.

وی با قدردانی از همکاری و مشارکت مردم در برنامه‌های دهه فجر ادامه داد: علاقه‌مندان برای شرکت گسترده و فعال در راهپیمایی مجازی ۲۲ بهمن هم می‌توانند به آدرس اینترنتی fajr.ccoip.ir مراجعه و برای ثبت نام اقدام کنند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گلستان گفت: بر اساس برنامه‌ریزی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، قطعنامه سراسری راهپیمایی هم در سامانه فوق، بارگذاری و به تأیید شرکت‌کنندگان خواهد رسید.