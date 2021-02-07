۷۲۲ نفر در بخش بهداشت و درمان چهارمحال و بختیاری جذب می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علی ضامن صالحی فرد بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: جذب منابع مالی و تأمین نیروی انسانی کارآمد، اجرا و نظارت بر طرح‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌های بهداشت و درمان مسیر رشد و ارتقا شاخص‌های سلامت استان را هموار می‌کند.

وی افزود: در ایام دهه فجر امسال ۱۱ پروژه با اعتبار حدود ۴۰ میلیارد تومان و زیربنا ۱۶ هزار و ۱۵۹ متر مربع به بهره‌برداری خواهد رسید.

معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: پروژه ستاد شبکه بهداشت و درمان بن، ستاد شبکه بهداشت و درمان سامان، پایگاه سلامت شهری پردنجان و دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد برخی از این پروژه‌ها هستند.

وی ادامه داد: احداث و تجهیز بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی، ساخت و تجهیز چهار دانشکده و فضای آموزشی، ورزشی و فرهنگی، ۳۰۷ خانه بهداشت، ۳۳ باب پایگاه غیر ضمیمه را برخی از دیگر پروژه‌هایی برشمرد که در سال‌های گذشته و بعد از پیروزی انقلاب به بهره برداری رسیده است.

وی گفت: زیربنایی این پروژه‌ها ۶۸۰ هزار مترمربع و یکی از رهاوردهای فعالیت‌های معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی است.

معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تعمیر و بهسازی سیستم بهداشتی درمانی و خرید تجهیزات بهداشتی پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی و تجهیزات اداری و تجهیزاتی و … بخشی دیگر از دستاوردهای دانشگاه علوم پزشکی در سالیان گذشته در این حوزه عنوان کرد.

وی همچنین با اشاره به برگزاری آزمون استخدامی پیمانی حدود ۴۰ هزار نفر در کشور، گفت: سهم استان از این تعداد ۷۲۲ نفر است که به مجموعه نیروهای دانشگاه اضافه خواهد شد و این نیروها در تمام رشته‌ها به کار گیری خواهند شد.