اختصاص ۱۰هزار میلیارد ریال برای هوشمندسازی خدمات قوه قضائیه

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین فروزان مهر عصر یکشنبه در حاشیه نشست شورای قضائی استان مرکزی در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: تأمین زیرساخت‌های هوشمندسازی خدمات قوه قضائیه موجب می‌شود تا مردم با بهره گیری از این خدمات بدون نیاز به مراجعه حضوری، امور قضائی خود را با سهولت پیگیری کنند.

وی با اشاره به اینکه یک سال و نیم از آغاز اجرای سند تحول قوه‌قضاییه می‌گذرد و نسخه ارتقا یافته آن در دستور کار قوه قضائیه قرار دارد، افزود: این سند مشتمل بر چهار فصل است و برنامه‌ها و رویکردهای جدید قوه قضائیه را در دوران تحول، این قوه مورد توجه قرار داده است.

وی ادامه داد: البته در همین راستا بر اساس این سند می‌توان از ظرفیت سازی برای رضایتمندی مردم و دسترسی آنان به حوزه‌های قضائی و حفظ کرامت ارباب رجوع بهره برد.

فروزان‌مهر خاطرنشان کرد: در این سند برخی از موضوعات مانند کاهش اطاله دادرسی، مجازات جایگزین، حبس و حمایت از واحدهای تولیدی به عنوان مباحث و ارکان جدی از سوی قوه قضائیه مورد توجه است.

معاون پشتیبانی، عمرانی و مالی قوه قضائیه در بخش دیگر سخنان خود خاطرنشان کرد: ۱۰ هزار میلیارد ریال برای ایجاد زیرساخت هوشمندسازی خدمات این قوه باهدف کاهش حضور فیزیکی مردم در محاکم قضائی اختصاص یافته است.