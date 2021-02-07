موضع گیری خصمانه نایف الحجرف علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، نایف الحجرف، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس که در قاهره به سر می برد امروز (یکشنبه) پس از دیدار با سامح شکری، وزیر خارجه مصر مدعی شد که ایران به جای آنچه دخالت در امور کشورهای عربی و حمایت از شبه نظامیان حوثی می‌خواند، از صلح حمایت کند.

سامح شکری نیز گفت: دخالت کشورهای منطقه در امور کشورهای عربی را نمی پذیریم ارتباط محکمی میان امنیت ملی مصر و امنیت کشورهای عربی خلیج (فارس) وجود دارد.

این سخنان در حالی بیان می شود که عربستان و امارات به عنوان دو کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس از شش سال پیش جنگ ظالمانه ای علیه مردم فقیر یمن به راه انداخته اند و دولت جدید آمریکا تلاش دارد تا به شکل آبرومندانه ای عربستان و امارات از این باتلاق نجات دهد.

جو بایدن رییس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه با حضور در وزارت امورخارجه این کشور اولویت‌های سیاست خارجی خود را مطرح کرد که پایان دادن به جنگ یمن، تنها موضوع خاورمیانه‌ای او بود.

وی از انتصاب «تیموثی لندرکینگ» به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور یمن هم خبر داد و از پایان حمایت از حملات ائتلاف سعودی به یمن سخن گفت.