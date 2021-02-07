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۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۱۸:۴۷

در دیدار با مقام مصری اتخاذ شد؛

موضع گیری خصمانه نایف الحجرف علیه ایران

موضع گیری خصمانه نایف الحجرف علیه ایران

دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس در قاهره در دیدار با وزیر خارجه مصر به موضع گیری خصمانه علیه ایران پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، نایف الحجرف، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس که در قاهره به سر می برد امروز (یکشنبه) پس از دیدار با سامح شکری، وزیر خارجه مصر مدعی شد که ایران به جای آنچه دخالت در امور کشورهای عربی و حمایت از شبه نظامیان حوثی می‌خواند، از صلح حمایت کند.

سامح شکری نیز گفت: دخالت کشورهای منطقه در امور کشورهای عربی را نمی پذیریم ارتباط محکمی میان امنیت ملی مصر و امنیت کشورهای عربی خلیج (فارس) وجود دارد.

این سخنان در حالی بیان می شود که عربستان و امارات به عنوان دو کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس از شش سال پیش جنگ ظالمانه ای علیه مردم فقیر یمن به راه انداخته اند و دولت جدید آمریکا تلاش دارد تا به شکل آبرومندانه ای عربستان و امارات از این باتلاق نجات دهد.

جو بایدن رییس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه با حضور در وزارت امورخارجه این کشور اولویت‌های سیاست خارجی خود را مطرح کرد که پایان دادن به جنگ یمن، تنها موضوع خاورمیانه‌ای او بود.

وی از انتصاب «تیموثی لندرکینگ» به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور یمن هم خبر داد و از پایان حمایت از حملات ائتلاف سعودی به یمن سخن گفت.

کد مطلب 5141584

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    نظرات

    • جیم IR ۰۰:۵۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      0 3
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      باید اعتراف کنم فعلا ایران به واسطه برنامه ریزی های غلط گذشته در موقعیت خوبی قرار ندارد مردم هم از خارج ضربه میخورند هم از داخل مسئولین باید خطاهای گذشته خود را تکرار نکنند ما هیچ نیازی به آمریکا و هیچ کشور دیگه ای نداریم ما فعلا به این نیاز داریم که در داخل شفاف سازی شود و مردانه و مخلصانه کار کنند
    • AE ۰۹:۵۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      3 3
      پاسخ
      ایران دخالتی در منطقه ندارد و اگر لازم باشد از مظلوم دفاع می کند.ایران نه داعش می سازد. نه آب و غذا را روی مردم یمن بسته. نه باج به کشورهای مستکبر می دهد.شما عربها گاوهای شیرده اروپا و آمریکا و اسرائیل هستید.
    • AE ۱۰:۰۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      3 2
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      آیا جرات جنگیدن با ایران را دارید؟ پس این همه اراجیف بهم نبافید روزی فرا می رسد به دست همین آمریکا تک تک مثل صدام اعدام خواهید شد و ایرانیان خیلی راحت به زیارت خانه خدا می آیند.شما از نسل و نوادگان شمر و معاویه و یزید هستید.
    • فرهاد IR ۱۳:۳۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      1 0
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      سلام خبر گذاری مهر لطفاً راجبه اخبار مهم داخل کشور اطلاع رسانی کن و یادت باشه شما مسئول هستی در قبال آگاه کردن مردم این کشور به عنوان رسانه ای که در خدمت مردم هست نه در خدمت نظام حاکم چون شما از این ملت هستید و حامی حقوق مردم.
    • IR ۲۰:۲۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      1 0
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      قاتل کودکان دریمن کیست قاتل مسلمانان درسوریه و عراق کیست چه کسی داعش راایجادکردچه کسی سرمایه گذاری روی داعش کردپس خفه شویدلیاقتان همان سگ دربارترامپ و بایدن باشیدشما که مردنیستیدنامرد

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