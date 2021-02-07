به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان تنگستان عصر یکشنبه در حاشیه این مراسم با اشاره به افتتاح و یا آغاز ۱۱ طرح اقتصادی با اعتبار ۷۸ میلیارد تومان اظهار داشت: به مناسبت دهه فجر ۱۲۰ پروژه با اعتبار ۲۱۹ میلیارد تومان در شهرستان تنگستان افتتاح یا عملیات اجرایی آن آغاز شد.

عبدالحسن رفیعی‌پور از افتتاح چمن مصنوعی شهدای جوان اهرم خبر داد و بیان کرد: چمن مصنوعی شهدای جوان اهرم با ۸ میلیارد ریال اعتبار افتتاح شد.

وی با اشاره به واگذاری ۳۱ واحد مسکونی و آغاز عملیات اجرایی ۸۸ واحد مسکونی در تنگستان افزود: عملیات اجرایی ساخت ۸۸ واحد مسکونی آغاز و همچنین واگذاری ۳۱ واحد مسکونی ویژه محرومین انجام شد.

فرماندار تنگستان از آغاز عملیات اجرایی پنج هزار و ۵۰۰ انشعاب و لوله کشی گاز منازل مسکونی مددجویان کمیته امداد در استان بوشهر خبر داد و گفت: این عملیات با اعتبار ۳۳۰ میلیارد ریال با مشارکت استانداری بوشهر به نمایندگی از کل استان در روستای «آمار» تنگستان آغاز شد.

وی با اشاره به افتتاح گلخانه سبزی و صیفی اظهار داشت: یک واحد گلخانه سبزی و صیفی در روستای سمل تنگستان در زمینی به مساحت پج هزار و ۱۲۰ متر مربع با اعتبار ۲۱ میلیارد ریال در مدت هشت ماه آغاز و افتتاح شده است.

رفیعی‌پور با اشاره به افتتاح مدرسه شش کلاسه شهید سلیمانی ادامه داد: دبستان ۶ کلاسه شهید سلیمانی روستای گورک خیش اشکن در بخش دلوار شهرستان تنگستان در زمینی به مساحت ۸۰۰ متر مربع با اعتبار ۴۵ میلیارد ریال به بهره برداری رسید. این مدرسه با کمک خیر نیک اندیش حاج فرید حریری احداث شده است.

وی از آغاز عملیات اجرایی مدرسه شهید یگانه بنه گز خبر داد و اضافه کرد: عملیات اجرایی ساخت مدرسه یگانه روستای بنه گز شهرستان تنگستان آغاز شد. این مدرسه ۱۲ کلاسه در زمینی به مساحت ۹۲۰ متر مربع به همت جمعی از خیرین مدرسه ساز احداث می‌شود.

فرماندار تنگستان با اشاره به افتتاح مدرسه شهید غلامرضا احمدی روستای کاکلی گفت: مدرسه شهید غلامرضا احمدی روستای کاکلی در زمینی به مساحت ۲۰۰ متر مربع با ۱۲ میلبارد ریال افتتاح شد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین فاز یک بهسازی و اصلاح تقاطع روستای گادویی با محور اهرم- چغادک به عنوان یکی از مطالبات دیرینه مردم اهرم افتتاح شد. این پروژه شامل بلوار ۲ هزار متری و رمپ های ورود و خروج به اهرم به طول ۲ هزار متر و احداث میدان و رمپ های کند رو به طول ۱۲۰۰ متر است.

رفیعی‌پور اظهار داشت: کارخانه بسته بندی و سردخانه خرمای اهرم در زمینی به مساحت ۱.۵ هکتار با ظرفیت پنج هزار تن سردخانه و سه هزار تن بسته بندی خرما و رطب و اعتبار ۳۶ میلیارد تومان افتتاح شد. این کارخانه زمینه اشتغال ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر را در اوج فعالیت فراهم می‌کند.