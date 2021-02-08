وزش باد جنوبی در گیلان/ دمای هوا تا ۸ درجه افزایش می یابد

محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر به آخرین وضعیت الگوهای هواشناسی اشاره و اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان دهنده استقرار جریانات جنوبی تا پایان هفته در منطقه است.

وی افزود: با توجه به این الگوها طی این مدت، روند افزایش نسبی دما، وزش باد جنوبی که در ارتفاعات و دامنه‌ها گاهی شدید خواهد و وقوع پدیده مه در برخی نواحی جلگه‌ای برای استان گیلان پیش بینی می‌شود.

مدیر کل هواشناسی گیلان ادامه داد: همچنین برای امروز در برخی مناطق با گذر امواج کم و بیش ناپایدار شرایط برای رگبار پراکنده باران فراهم خواهد شد.

وی با اشاره به افزایش ۵ تا ۸ درجه‌ای دمای هوای استان گیلان، گفت: وزش باد امکان آسیب زدن به سازه‌ها و تأسیسات، شاخه و احتمال شکستن درختان، وقوع و گسترش آتش سوزی در مراتع و جنگل‌ها و ذوب شدن برف در مناطق کوهستانی و بالا آمدن آب رودخانه‌ها را سبب شود که هشدارهای لازم به دستگاه‌های مربوطه داده شده است.

دادرس ادامه داد: از کشاورزان، مرغداران و گلخانه داران نیز خواسته شده با توجه به وزش باد گرم و افزایش دما تمهیدات لازم برای واحدهای خود را پیش بینی کنند.

وی افزود: آسمان امروز گیلان صاف تا نیمه ابری، برخی نواحی جلگه‌ای همراه با مه، گاهی افزایش ابر و وزش باد که در مناطق دامنه‌ای و ارتفاعات با شدت بیشتری جریان دارد به ویژه در ساعت عصرگاهی و شب پیش بینی شده است.

مدیرکل هواشناسی گیلان افزود: دریا نیز آرام با موج‌های کوتاه بوده و برای انجام فعالیت‌های مرتبط مناسب است.