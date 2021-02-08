به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، اسامی نامزدهای مسابقه رادیو تئاتر سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر اعلام شد.

این نامزدها بدون اولویت و به شرح زیر معرفی می‌شوند:

افکت

نرگس موسی‌پور برای نمایش «اتاق ۲۴» از تهران

مسعود نصیریان برای نمایش «سوزنبان» از اصفهان

رحمان سلمان زاده برای نمایش «جزیره ۱۳۰» از آذربایجان شرقی

بازیگری زن

نوشین حسن زاده برای نمایش «اتاق ۲۴» از تهران

آنیسا مصطفی پور برای نمایش «بوسه بر ماه» از مازندران

رزا مزینانیان برای نمایش «قهرمان من تویی» از مازندران

بازیگری مرد

علی میلانی برای نمایش «سین جیم» از تهران

عباس توفیقی برای نمایش «اتاق ۲۴» از تهران

مصطفی کولیوندی برای نمایش «چریکه» از ایلام

حامد منافی برای نمایش «جزیره ۱۳۰» از آذربایجان شرقی

ایوب آقاخانی برای نمایش «سین جیم» از تهران

کارگردانی

داریوش شهبازی برای نمایش «اتاق ۲۴» از تهران

علی بهرامی برای نمایش «سین جیم» از تهران

مصطفی کولیوندی برای نمایش «چریکه» از ایلام

نمایشنامه نویسی

سینا نیکوکار برای نمایش «سین جیم» از تهران

سیروس همتی برای نمایش «فیش آباد» از تهران

مصطفی کولیوندی برای نمایش «چریکه» از ایلام

تهیه کنندگی

علی بهرامی برای نمایش «سین جیم» از تهران

سامی یوسفی برای نمایش «قهرمان من تویی» از مازندران

مصطفی کولیوندی برای نمایش «چریکه» از ایلام

نامزدهای مسابقه تئاتر صحنه ­ای جشنواره تئاتر فجر معرفی شدند

نامزدهای مسابقه تئاتر صحنه ای سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر در رشته های مختلف بدون اولویت و به شرح زیر معرفی شدند:

موسیقی

عماد عرب زاده برای موسیقی نمایش «آبگوشت زهرماری»

حسین اصلی مازغی و عبدالرضا سرابی برای موسیقی نمایش «نگاهم به دریاست تا کسی آب را نبرد»

ثمین زرافشان برای موسیقی نمایش «اتول سورون»

طراحی گریم

سارا اسکندری برای طراحی گریم نمایش «سگدو»

ساچلین مهدی لو برای طراحی گریم نمایش «هار یا مردی که به هنگامه تولد هر دو دستش پر از خون بود»

طراحی لباس

هستی حسینی برای طراحی لباس نمایش «اتول سورون»

سعید معروفی برای طراحی لباس نمایش «تن‌­ها»

مهیا قبادی برای طراحی لباس نمایش «هار یا مردی که به هنگامه تولد هر دو دستش پر از خون بود»

نیما ایمان زاده برای طراحی لباس نمایش «باب بارا»

طراحی نور

رضا حیدری برای طراحی نور نمایش «اتول سورون»

احسان فلاحت پیشه برای طراحی نور نمایش «پنهان خانه پنج در»

فرشاد نصیری برای طراحی نور نمایش «هار یا مردی که به هنگامه تولد هر دو دستش پر از خون بود»

عبدالخالق مصدق برای طراحی نور نمایش «راشومون»

طراحی صحنه

سعید مؤذنی برای طراحی صحنه نمایش «بهشت حکیم الله»

اوشان محمودی برای طراحی صحنه نمایش «پینوکیو»

سینا ییلاق بیگی برای طراحی صحنه نمایش «پنهان خانه پنج در»

احسان جانمی برای طراحی صحنه «بیداری به وقت خون»

بازیگری مرد

علی پویا قاسمی برای بازی در نمایش «هار یا مردی که به هنگامه تولد هر دو دستش پر از خون بود»

آرش فلاحت پیشه برای بازی در نمایش «جوادیه بیست متری»

سروش طاهری برای بازی در نمایش «سگدو»

اتابک نادری برای بازی در نمایش «سه­ شنبه های لعنتی»

حمیدرضا محمدی برای بازی در نمایش «هار یا مردی که به هنگامه تولد هر دو دستش پر از خون بود»

بازیگری زن

مائده وحیدی برای بازی در نمایش «بیداری به وقت خون»

آیه کیان پور برای بازی در نمایش «سگدو»

نسیم شجاعی برای بازی در نمایش «هار یا مردی که به هنگامه تولد هر دو دستش پر از خون بود»

ویدا موسوی برای بازی در نمایش «بهشت حکیم الله»

کارگردانی

اوشان محمودی برای کارگردانی نمایش «پینوکیو»

شهروز دل افکار برای کارگردانی نمایش «اتول سورون»

عباس غفاری برای کارگردانی نمایش «سگدو»

نیما ایمان زاده برای کارگردانی نمایش «باب بارا»

نمایشنامه نویسی

محمد چرمشیر برای نگارش نمایشنامه «سگدو»

محمدمهدی خاتمی برای نگارش نمایشنامه «سه­ شنبه های لعنتی»

رضا گشتاسب برای نگارش نمایشنامه «نگاهم به دریاست تا کسی آب را نبرد»

باقر سروش برای نگارش نمایشنامه «اتول سورون»

سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر به دبیری حسین مسافر آستانه امروز دوشنبه ۲۰ بهمن با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان می دهد.