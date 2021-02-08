بیمه دام در سال زراعی جاری ۹۰ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمد ابراهیم حسن نژاد افزود: از ابتدای سال زراعی جاری تا کنون بیش از ۸ میلیون و ۱۰۲ هزار رأس دام تحت پوشش بیمه کشاورزی قرار گرفتند که نسبت به سال قبل افزایش چشمگیری را نشان میدهد.
وی با بیان اینکه در حوزه دام به طرف بیمه فراگیر حرکت میکنیم، اظهار داشت: ما تغییرات خوبی در روشهای پوشش بیمهای دام ایجاد کردهایم و تعهدات بیمهای را تا آنجا که امکان داشت، افزایش دادهایم.
حسن نژاد گفت: تا ۸۰ درصد ارزش دام تلف شده به بیمه شدگان، غرامت پرداخت میشود.
وی در مورد بیمه فراگیر دام گفت: مجلس شورای اسلامی در سال گذشته بر اساس قانون برنامه، بیمه دام را اجباری کرد و دستورالعمل آن به استانها نیز ابلاغ شد.
قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی با اشاره به بیمه فراگیر طیور نیز اظهار داشت: از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون حدود ۴۰۶ میلیون و ۹۴۸ هزار قطعه طیور در مقابل عوامل خطر و همه بیماریهای قرنطینهای از جمله آنفلوآنزای پرندگان و بیماریهای نوظهور، بیمه شدهاند.
وی ادامه داد: تاکنون حدود ۱۵ واحد تولیدی در استانهای مختلف کشور که تحت پوشش بیمه فراگیر بودند بر اثر آلودگی به بیماری آنفلوآنزای پرندگان دچار تلفات شدند که بخشی از غرامت آنها پرداخت شده است.
حسن نژاد گفت: در حال حاضر بر اساس قانون، بیمه طیور، فراگیر یا اجباری است و تلاش میکنیم با اقداماتی که انجام میدهیم بیمه فراگیر را به سایر محصولات گسترش دهیم.
وی افزود: طبق قانون بیمه فراگیر، تولید کنندگان طیور از مبادی تولید خود، جوجههای تولیدی را بیمه میکنند و مشارکت بالای تولید کنندگان کمک میکند که ریسک با یک تناسب بهتری توزیع و در عین حال بین تولید کنندگان و حق بیمه شأن تعادل برقرار شود.
قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی درباره بیمه بخش زراعت و باغبانی نیز اظهار داشت: از ابتدای سال زراعی جاری تا کنون ۳ میلیون و ۳۰۳ هزار هکتار اراضی زراعی و ۴۷۵ هزار هکتار از باغات کشور بیمه شدهاند.
وی اضافه کرد: بیمه تنه درختان از ابتدای سال زراعی جاری تا کنون با ۴۰ درصد افزایش به ۴۳ هزار هکتار رسیده است.
حسن نژاد در مورد عرصههای منابع طبیعی نیز گفت: از مهر ماه امسال تا امروز حدود ۹۴ هزار هکتار از عرصههای منابع طبیعی که طرحهای منابع طبیعی در آن اجرا میشود، تحت پوشش بیمه قرار گرفتهاند.
وی در همین حال به پوشش بیمهای ابنیه در بخش کشاورزی اشاره کرد و اذعان داشت: از ابتدای سال زراعی جاری تا کنون بیش از ۹۹۹ هزار متر مربع ابنیه در بخش کشاورزی تحت پوشش بیمه کشاورزی قرار گرفتند که نسبت به سال گذشته رشد بالایی را نشان میدهد.
قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی گفت: اخیراً با طرحهای جاذبی که در بخش ابنیه و در مورد گلخانهها و واحدیهای تولیدی ایجاد کردهایم، با استقبال بسیار خوبی در زمینه بیمه ابنیه مواجهه شدهایم.
وی خاطر نشان کرد که در سال گذشته تنها ۵ هزار متر مربع ابنیه در بخش کشاورزی بیمه شده بود.
حسن نژاد گفت: در حال ۱۵۵ فعالیت و حدود ۸۵ محصول در بخش کشاورزی تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی قرار دارند.
وی درباره حق بیمههای کشاورزی اظهار داشت: سالانه به طور میانگین ۶۰ درصد حق بیمههای کشاورزی توسط دولت و ۴۰ درصد از سوی تولیدکنندگان پرداخت میشود که در مورد محصولات و مناطق مختلف، متفاوت است.
حسن نژاد افزود: سهم دولت از حق بیمه محصولات استراتژیک مانند گندم و کلزا ۸۰ درصد و سهم تولید کننده ۲۰ درصد است.
وی تاکید کرد: در مناطق پُر ریسک تر حق بیمهها هم بالاتر است، اما تلاش میکنیم که سهم حق بیمه کشاورزان را در مناطق پر ریسک تر بالا نبریم و به جای آن سهم دولت را برای حمایت بیشتر از تولید، افزایش دهیم.
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