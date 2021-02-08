موضع گیری خصمانه وزیر خارجه سعودی علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، فیصل بن فرحان وزیر خارجه سعودی به موضع گیری خصمانه علیه ایران پرداخت.

وی مدعی شد: ایران امنیت و ثبات کشورهای عربی را با شبه نظامیانش تهدید می کند. ما حملات حوثی ها به تاسیسات مدنی را محکوم می کنیم.

وزیر سعودی از پایبندی کشورش به تشکیل کشور مستقل فلسطینی بر اساس مرزهای ۱۹۶۷ به پایتخی قدس شرقی دم زد.

فیصل بن فرحان در حالی که کشورش روابط گرمی با رژیم صهیونیستی در پشت پرده دارد، گفت: عربستان مجددا مخالفت خود را با اقدامات اشغالگران علیه ملت فلسطین اعلام می کند.

از سوی دیگر ایمن الصفدی وزیر خارجه اردن گفت: توافق ریاض گامی به سوی حل بحران یمن است.