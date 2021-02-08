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۲۰ بهمن ۱۳۹۹، ۱۹:۰۴

امروز اتخاذ شد؛

موضع گیری خصمانه وزیر خارجه سعودی علیه ایران

موضع گیری خصمانه وزیر خارجه سعودی علیه ایران

وزیر خارجه سعودی به موضع گیری خصمانه علیه ایران پرداخت و ادعا کرد: ایران امنیت و ثبات کشورهای عربی را تهدید می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، فیصل بن فرحان وزیر خارجه سعودی به موضع گیری خصمانه علیه ایران پرداخت.

وی مدعی شد: ایران امنیت و ثبات کشورهای عربی را با شبه نظامیانش تهدید می کند. ما حملات حوثی ها به تاسیسات مدنی را محکوم می کنیم.

وزیر سعودی از پایبندی کشورش به تشکیل کشور مستقل فلسطینی بر اساس مرزهای ۱۹۶۷ به پایتخی قدس شرقی دم زد.

فیصل بن فرحان در حالی که کشورش روابط گرمی با رژیم صهیونیستی در پشت پرده دارد، گفت: عربستان مجددا مخالفت خود را با اقدامات اشغالگران علیه ملت فلسطین اعلام می کند.

از سوی دیگر ایمن الصفدی وزیر خارجه اردن گفت: توافق ریاض گامی به سوی حل بحران یمن است.

کد مطلب 5142566

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    نظرات

    • IR ۰۳:۰۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
      10 2
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      شمارو بخدا قسم میدم همه کشورهای عربی که ادعای صدمن یک غاز دارید متحد بشین و به ایران حمله کنید که مرگ و شیون شما یکبار باشه، ایران نسلتون و منقرض کنه تموم بشید برید یک دنیا راحت میشن از شر شما کشورک های جعلی، یک کم عرضه داشته باشید مثل خاله زنها فقط حرف میزنید
    • مهدی IR ۰۳:۱۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
      11 4
      پاسخ
      ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست،عرض خود می‌بری و زحمت ما می‌داری
    • ناشناس IR ۰۴:۰۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
      13 3
      پاسخ
      عربستان اگه راست میگه اول فکری به حال لقبی که ترامپ بهشون داد بکنن وخودشونو از گاو شیرده نجات بدن بعد اسم ایران رو بیارن
    • امیرمحمد خرم AF ۰۵:۳۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
      7 1
      پاسخ
      به این جایتکتر ها تفهیم شود که تمام زیر ساختهی یمن را تخریب وتوقع دارید که عمل بالمثل انجام ندهند واقعن خنده دار است ههههههههههه....
    • IR ۰۶:۱۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
      12 6
      پاسخ
      این عربستان کی ثبات داشته که ادعاش رو الان داره . یه مشت بدبخت که از اینو اون آویزان هستن
    • IR ۰۷:۰۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
      11 4
      پاسخ
      بنشین سرجات حرمفت نزن کودک کشان سعودشمابااسراییل فرقی نداریدجفت تان ادم کش هستیدوهابی نجس
    • IR ۰۷:۰۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
      9 6
      پاسخ
      این گاوان شیرده درحالی از امنیت منطقه و کشورهای عربی دم می‌زنند که گروه‌های ترروریستی وهابی ساخته شده دستشان امنیت را نه‌تنها از منطقه بلکه از جهانیان و همه انسان‌ها سلب کرده. واقعاً یا خیلی احمق اند که صد در صد هستند و یا پررو.
    • IR ۰۷:۲۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
      11 4
      پاسخ
      بله ماتهدیدتان میکنیم وتا نابودی شما خایینن به اسلام دین و شرف پیش خواهیم رفت شمابودید که برای نابودی ایران نفت ارزان دراختیار دشمنان ما قرار میدادید
    • محسن IR ۰۸:۱۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
      8 2
      پاسخ
      سعودی بی وجود تو وامثالت هیچ سگی نبودین و نیستین واق واق نکن بی وجود بی شرف شماها بی رگ و ریشه هستین آخرش ریشتونو خشک میکنیم بدونید که ایران کابوسه شب و روزتون بوده و خواهد بود باید بترسید بااااااید 😉🤣
    • محمدحسن IR ۰۸:۱۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
      7 3
      پاسخ
      اون همه بمب و گلوله روسر مردم بیگناه یمن ریختن حق خودشون می دونستن حالا اون مردم بی گناه ازخودشون دفاع کردن باید محکوم بشن.
    • علی قدسی IR ۰۸:۲۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
      10 6
      پاسخ
      اگرایستادگی ایران درمقابل جهان خوران نبودعر بستان ودیگرکشورهای عربیدرتصرف صهیونیست ها وآمریکا بود مجبوربودن برای امرارمعاش مزدوری وگدایی آنهارا تحمل کنند
    • Abi AE ۰۸:۳۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
      8 2
      پاسخ
      روزه حساب پس دادن میرسه فعلاتا شیر برا دوشیدن دارین عرضه کنید
    • علی قدسی IR ۰۸:۴۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
      8 1
      پاسخ
      اگرصهیونیسمهاوآمریکانقشه اشاندرموردتصرف نیل تافرات عملی می شدوایران درمقابل آنها نمی ایستادکشورهای عربی ازجمله عربستان اسیران جیره خوران صهیونیسم ها آمریکا بودند
    • عبدالله... IR ۰۸:۵۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
      10 0
      پاسخ
      مرگ بر وهابی های استعمار پرست
    • IR ۰۹:۰۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
      8 0
      پاسخ
      امنیت شما اینه که کشورهای همسایه تون بنا به دستورات شما حاکم گماشته شمارو داشته باشه!!!
    • مجید IR ۰۹:۰۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
      8 0
      پاسخ
      یه نگاه تو آینه بنداز خودتو نگاه کن بعد ببین در مورد چه کشوری داری حرف میزنی عجوزه
    • ابومحمد IR ۰۹:۱۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
      5 6
      پاسخ
      ازالسعودیه انتظار میره جایگاه وسطی واعتدال خود که دربین کشورهای اسلامی داشت بازیابد وبه کمک ملت فلسطین برود وحتی اگر هیچ کشوری از اعراب به کمکش نیان.دوم مردم فهمیدن که اختلاف ایران با السعودیه سر نفوذ منطقه وبحثهای عقیدتی سنی وشیعی هست که امیداست ایران پاپیش بگذاردوروابط را مثل قبل احیاکند
    • محمود IR ۰۹:۳۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
      10 2
      پاسخ
      غلط اضافی می‌کنی وهابی برو به زباله دان مثل بقیه اجدادملعون خودت
    • محمد جواد کیائی IR ۰۹:۴۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
      8 0
      پاسخ
      کشورهای عربی بدانند آن چیزی که امنیت آنان را به خطر می اندازد ترس آنهاست ....روزی خواهد آمد که مردان شجاع از دیارتان پوزه آمریکا و اروپا را به خاک بمالند و پرده حقارت را از سر کشورتان بردارند...آن روز نزدیک است.
    • US ۱۰:۵۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
      8 1
      پاسخ
      مرگ بر آل سقوط و صیهونیسم
    • خلیل قاسمی IR ۱۲:۰۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
      5 1
      پاسخ
      حالا مردم فهمیده دنیا باید دم خروس را باور کنند یا قسم حضرت عباس ع را..‌‌
    • IR ۱۲:۰۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
      9 1
      پاسخ
      ای وهابی و سگ قلاه به گردن صهیونیزم برو بمیر
    • علی IR ۱۲:۱۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
      10 1
      پاسخ
      چطور شده این وهّابی های سوسمار خور آل سقوط بی مصرف نوکر خارجی معنای مدنیّت و امنیت را فهمیده اند آیا برای یمن و سوریه و عراق امنیت و مدنیت لازم نیست نفرین و لعن خدا بر ظالمان تروریست پرور آل سقوط
    • IR ۱۲:۱۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
      8 0
      پاسخ
      و همچنان : شکر خوردنهای بی حاصل : مزدوران وهابی سعودی : داعش پرور.
    • سعید IR ۱۲:۵۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
      9 2
      پاسخ
      چقدرایناازعظمت ایران بزرگ می‌ترسند بابابروسوسمارتوبخورتوروچه به رقابت بایران اسلامی بروپولاتوبده به بایدن ترامپ که ترزدبه هیلتون حالانوبت بایدنه ضمنااگه خلبان اف 35 نداری بهت قرض بدیم سوسمارخورا
    • قره باغی از توابع IR ۱۳:۰۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
      8 2
      پاسخ
      قربون خدا برم،قیافه رو.... ببین به چه روزی افتاده ایم که این عربستان هرروز برامون شاخ و شونه میکشه... خدایا میشه یه روزی رو ببینم که این کشورهای دوزاری خلیج فارس تقاص رفتارشون رو بدن
    • RO ۱۳:۱۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
      10 1
      پاسخ
      به نظرمن بایدبه کشورهایی که اراجیف به کشرمون میبندن یک باروبرای همیشه بایددرسی داده بشه که سرشون روتوی آخورشون کنن وغلط بیخودنکنن
    • IR ۱۴:۲۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
      9 0
      پاسخ
      خیلی پرو وبی نغزی ..تو برو آماده شو تا تیم جدید امریکا بیاین و بدوشنت ..گاو شیر ده خوبی حیف ک اسم‌گاو برای تو ..تو کثیفی ..عربرب وهابونی ..تو الان ۶ الی ۷ سال ب مردم بی دفاع یمن با چراغ سبز آمریکا حمله کزدی ..حالا داری ایران زو ب بی ثباتی ..ببند اون دهان کثیفت رو میدونی با چ کشوری داری چرت میگس ..
    • قیصر چی IR ۱۵:۰۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
      7 0
      پاسخ
      زیاد حرفات مهم نیست شیر داری یا نه اگه شیر نداری باید گردنت رو بزنن
    • Zarei AE ۱۵:۱۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
      8 2
      پاسخ
      چقدر این وهابیهای سعودی مغرور و وقیحند، حملات حوثیها را به تاسیسات مدنی خودشان را محکوم میکنند ،ولی شش سال است که مردم یمن را می کشند و آواره میکنند وفاجعه انسانی بوجود آورده اند را بحساب نمی آورند، ششصد مدرسه وهابیگری در افغانستان ساخته اند وبیشتر از این را در پاکستان و تاجیکستان و داعشپروری میکنند
    • محمد IR ۱۵:۳۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
      8 1
      پاسخ
      چرا کسی دهن این مردک رو گل نمیگیره
      • IR ۲۱:۲۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
        3 0
        شما بیشرفین کودک کش ها حالا می خوان خودتون با ایران مقایسه کنید که کارهای که شما انجام میدن حرام می دونند مگر ما زن بچه های بدبخت را می کشیم تف به شرفتان بی دین ها
    • داریوش سلامی IR ۱۵:۵۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
      3 0
      پاسخ
      باسلام شما ها اگر خوردهی بهال کشورخودتان بیندیشیدن دودستی تحویل امریکا نمی دادین وخودتان هم نوکریش نمی کردید
    • IR ۱۶:۳۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
      4 0
      پاسخ
      میگم که ترامپ اگه تو عمرش یه حرف حسابی اگه زده باشه همون بود که گاو شیرده نامی که برازنده شماست بهتون داد .دم گرم واقعا .تا میشه باید شیرشون رو دوشید .شیرشون که تموم شد عین دستماال کاغذی انداخت توسطل اشغال .واقعا حرفش درست بود بااین بی عقلیش
    • IR ۱۷:۱۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
      1 0
      پاسخ
      نمیدانم‌دُم‌خروس‌را‌باور‌کنم‌یا.قسم‌حضرت‌عباس شما‌با‌اشغال‌گران‌صهیونیست‌دست‌تان‌تو‌یک‌کاسه‌هست خجالت‌نمی‌کشید‌دروغ‌میگویید..در‌کدام‌سخنرانی‌از اسراییلی‌ها‌به‌زشتی‌یاد‌کردید‌ننگتان‌باد‌بااین‌نیرنگ‌ودروغ
    • ایران IR ۱۷:۳۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
      2 0
      پاسخ
      فقط خفه
    • ایرانی AE ۱۸:۱۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
      3 1
      پاسخ
      ای کاش فقط یه بند انگشت شرف وغیرت داشتی
    • روح الله IR ۱۸:۴۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
      2 1
      پاسخ
      بیچاره ها برین فکری به حال خودتان بردارید اون دوست به اصطلاح ابرقدرتتون تا گردن تومرداب خودشون غرق شده .این وعده خلف صادق رهبر جهان اسلام است .قطعا محقق خواهد شد بزودی کاملا غرق خواهد شد . الله اکبر
    • قنبر IR ۱۹:۰۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
      2 0
      پاسخ
      بنظر میرسد برادران حوثی یمن بد جور عربستان را توی منجلاب انداختند. آل سعود در حال سقوط
    • احمد IR ۱۹:۴۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
      2 0
      پاسخ
      به شما دستور میدم خواهش نمیکنم این قلاده طلایی که نتانیاهو انداخت گردنتون ازخودتون جدا کنید بعدا بیایید مثل یه انسان ازاده واقعی حرف دلتونو بزنید مشکلتونو حل میکنیم . اول از اسراییل فاصله بگیرید
    • داود IR ۲۰:۳۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
      3 1
      پاسخ
      لطفادهانت را با اب خلیج فارس اب بکش بعد اسم ایران را بیاور از بزرگترهایت سوال کن تاریخ و فرهنگ را از کجا به ارث برده اند بعد از دامن یانکی ها خارج شو و به سرورت احترام بگذار.
      • محمود IR ۱۸:۴۸ - ۱۴۰۰/۰۱/۰۴
        0 0
        اب خلیج‌فارس رو به دهن شون نزنن که کل آب را نجس میکنند
    • IR ۲۱:۵۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
      3 1
      پاسخ
      ایران کابوس خواب عربستان تا ابد باید از ایران بترسن این بیغیرتها
    • عوام IR ۰۰:۰۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      2 0
      پاسخ
      هر بار که حوثیها شهامت بیشتر نشون دادنو جاهای حساسه عربستانو زدن اینام واق واقشون بیشتر شد پس باید زیرساختهاشونو بزنن تا کمرشون خم بشه از بی برقیو بی آبی و تسلیم یه گفتگوی سالم بشن و اینم بدونن شاید ما ایرانیا الان یکم عصبانیو ناراحت باشیم بابت اقتصاد ولی پشت رهبرمونیم هرچی ایشون بگن همون درسته و بس
    • سعید IR ۰۱:۳۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۳
      2 0
      پاسخ
      خوشم‌میاد‌که‌ترامپ‌تو‌این‌۴سال‌خوب‌سواررتون‌شد‌ودم‌ اخر‌ریاست‌جمهوری‌چنان‌میخ‌طویله‌ای‌بر‌مرعبتان‌زد‌ودهنه‌را‌چنان‌کشید‌که‌عر‌عر‌کنان‌حرفش‌را‌قبول‌کردین‌اون‌امارات‌بدبخت‌با‌چند‌تا‌اهن‌پاره(اف۳۵)گول‌خورد‌که‌الان‌هم‌امریکا‌زده‌زیرش‌گفته‌نمیدم‌خخخخخخخخخخخخخخخ
    • IR ۰۲:۲۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
      2 0
      پاسخ
      جهان شاهد باشد... آخر در دعوای برجامی آمریکا و اسرائیل واروپا باایران ممکن است آل سعود به نابودی کامل کشیده شود..وقتی چندتا مهندس درحال برنامه ریزی وصحبت هستند یک گاو نمیاد وسط به به کند...مردکه آشغال تو داری بامردم مظلوم یمن حالا هفت سال می‌جنگید چه ربطی به ایران دارد؟؟
    • IR ۱۲:۳۹ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۳
      2 0
      پاسخ
      عربستان دیگه کارت تمام روزهای اخرعمرتان را سپری میکنید یمن مقاوم مادرهمتون به اعزات نشانده
    • IR ۱۰:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۱/۰۳
      0 0
      پاسخ
      موندم چرا این سلبریتی ها که از شیر مرغ تا جون آدمیزاد در مورد همه چی نظریه پردازی میکنن چرا در مورد جنگ یمن هیچی نمیگن؟

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