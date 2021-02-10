نشانه افول نقش ترکیه در جهان عرب/ راز گرایش اردوغان به تل آویو

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالباری عطوان تحلیلگر معروف جهان عرب در مطلبی در رای الیوم آورده است: همزمانی با نشستن اولین هواپیمای مسافربری رژیم صهیونیستی در فرودگاه استانبول ترکیه پس از ۱۰ سال، با انتخاب شورای ریاستی و نخست وزیر لیبی در پایان نشست گفتگوی لیبی در ژنو شاید تصادفی باشد اما نشان دهنده تغییر شتابزده مواضع رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه است. این در شرایطی است که سیاست خارجی دولت اردوغان در منطقه نتایج معکوس به دنبال داشته است و موجبات انزوای ترکیه را فراهم آورده است.
از دست رفتن متحدان اردوغان در لیبی
وی مینویسد: نکته قابل توجه این است که همه متحدان اردوغان در لیبی از جمله فائر السراج رئیس شورای ریاستی و فتحی باشاغا وزیر کشور و صالح النمروش درترکیب دولتی جدید لیبی جایگاه خود را از دست دادند که بدان مفهوم است که دولت وفاق لیبی به عنوان متحد ترکیه که پیمانهای راهبردی اقتصادی و ترسیم مرز دریایی با آنکارا امضا کرده است هم مشروعیت بین المللی خود را از دست داده است و هم دیگر نماینده منطقه غرب که طرابلس پایتخت آن است، نیست. این دولت دیگر سخنگوی لیبی در محافل بین المللی نخواهد بود و به طور حتم باید شاهد خروج همه نیروهای وابسته به ترکیه باشیم.
عطوان اعلام کرد: این تغییر راهبردی در لیبی در حالی است که قبل از آن نیز دو تحول مهم دیگر در نقشه ائتلافهای اردوغان در منطقه رخ داده است و آن توافق آشتی میان قطر و چهار کشور عربی به ویژه مصر و عربستان است و دیگری ساقط شدن دونالد ترامپ به عنوان متحد مهم ترکیه و خروجش از کاخ سفید و آمدن جو بایدن متحد کردها و ارمنیها که دوستی اندکی با اردوغان دارد.
وی میافزاید: با توجه به این تحولات منطقهای و بین المللی، اردوغان راه رژیم صهیونیستی را در پیش گرفت و تصمیم به از سرگیری روابط با آن گرفت و هاکان فیدان رئیس سرویس اطلاعاتی خود را به قدس اشغالی فرستاد تا روابط میان طرفین در زمینههای تجاری و امنیتی تقویت شود و این در حالی بود که در ماه دسامبر تمایل خود را در این زمینه یعنی از سرگیری روابط با تل آویو نشان داده بود.
آنچه مورد توجه است این است که صهیونیستها سلطان باج گیری هستند به ویژه که اگر طرف مقابل، طالب دوستی باشد و به راحتی امتیاز نمیدهند و از این رو واکنش اسرائیل در ازای بهبود روابط و گشودن صفحه جدید از روابط، قطع روابط ترکیه با حماس و بستن دفاترش در استانبول و متوقف کردن همه فعالیتهایش در ترکیه بود عطوان تاکید کرد: آنچه مورد توجه است این است که صهیونیستها سلطان باج گیری هستند به ویژه که اگر طرف مقابل، طالب دوستی باشد، به راحتی امتیاز نمیدهند و از این رو واکنش اسرائیل در ازای بهبود روابط و گشودن صفحه جدید از روابط، قطع روابط ترکیه با حماس و بستن دفاترش در استانبول و متوقف کردن همه فعالیتهایش در ترکیه بود.
وی مینویسد: روزنامه انگلیسی تایمز دو هفته قبل در گزارشی به نقل از خبرنگار خود فاش کرد که مقامات ترکیه، موضع جدید خود را به اطلاع حماس رساندهاند و خواستار خروج اعضای حماس و انحلال برخی شرکتها و سازمانهای وابسته به آن شدهاند و اینکه فعالیتهایش را در ترکیه متوقف کند.
این تحلیلگر در ادامه میافزاید: گواه همسویی مقامات ترکیه با شروط صهیونیستها هم از سرگیری پرواز شرکت هواپیمایی رژیم صهیونیستی به فرودگاههای ترکیه و تعیین «ایرییت لیلیان» کارشناس امور ترکیه به عنوان کاردار سفارت صهیونیستها در آنکارا و توقف سفرهای رهبران حماس به استانبول و انتقال گفتگوهای آشتی فلسطینی به قاهره و همچنین عدم انتقاد رسانههای ترکیه از توافقات سازش میان امارات، بحرین، سودان و مغرب با رژیم صهیونیستی است.
عطوان در پایان تاکید کرد: میتوان گفت که از دست دادن دولت وفاق لیبی، ورود مصر به پرونده آشتی میان فتح و حماس و میزبانی مصر از دور جدید مذاکرات برای ترتیب بیت داخلی فلسطینی، همگی نشانه افول نقش ترکیه در جهان عرب است.
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