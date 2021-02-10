هواوی از کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا شکایت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلش گیر، دولت بایدن و مسئولان جدید وزارت بازرگانی آمریکا قصد ندارند تعامل شرکت‌های فناوری چینی با شرکت‌های آمریکایی را به حالت عادی بازگردانند و کماکان مخالف خریداری محصولات فناورانه ساخت آمریکا توسط همتایان چینی آنها هستند.

دولت جدید آمریکا نیز مانند دولت ترامپ شرکت‌های فناوری چینی را تهدید امنیت ملی قلمداد می‌کند و اعلام رسمی این مساله توسط کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا موجب شده تا هواوی شکایتی را بر علیه آن تقدیم دادگاه کند. مقامات آمریکایی هواوی و زد تی ای را به همکاری با دولت چین برای جاسوسی‌های سایبری متهم کرده‌اند. طرف چینی بارها این اتهام را رد کرده است. اما نتیجه این اتهام عدم امکان واردات محصولات و فناوری‌های آمریکایی توسط شرکت‌های چینی بوده است.

هواوی تا به حال بارها به اقدامات قضائی برای تغییر این تصمیم قضائی بر علیه خود متوسل شده است. اما تا به حال موفق نبوده است. در تازه‌ترین شکایت هواوی، این شرکت چینی تصمیم کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا را غیرقانونی و مضر به حال صنعت ایالات متحده توصیف کرده و افزوده که هیچ شواهدی برای اثبات آن وجود ندارد. در عین حال ناظران مستقل معتقدند این شکایت نیز مانند شکایات قبلی به جایی نمی‌رسد.