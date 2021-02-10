ایران فرصت مغتنمی برای نقش آفرینی در منطقه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمدمهدی مظاهری در نشست مشترک کمیته ملی اسکان بشر جمهوری اسلامی ایران با دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه تهران ضمن بیان تاریخچه کمیته ملی و حوزه‌های متنوع فعالیت آن اظهار داشت: ایران هم اکنون با در دست داشتن ریاست کمیته اجرایی هبیتات (برنامه اسکان بشر ملل متحد) از فرصت مغتنمی برای نقش‌آفرینی در منطقه و رهبری توسعه شهری برخوردار است که لازم است از این ظرفیت در راستای پیشرفت کشور بخصوص در حوزه توسعه شهری بهره برد.

در ادامه وی با تاکید بر توان ایران برای ایفای نقش محوری در توسعه شهری در منطقه، به لزوم همکاری و هم‌افزایی مراکز دانشگاهی و کمیته ملی اسکان بشر در راستای اولویت‌های علمی تاکید کرد.

مظاهری همچنین در این جلسه به برگزاری نشست‌های علمی در راستای اهداف کمیته ملی و در جهت هم افزایی پروژه‌های علمی و تشکیل کارگروه علمی و اجرایی و تالیفات علمی اشاره داشت.