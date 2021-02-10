عراقچی: اصلاح اشتباه آمریکا به بایدن بستگی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، «سید عباس عراقچی» معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران در گفت‌وگو با شبکه «سی جی تی ان» چین در واکنش به ادعاهای برجامی «جو بایدن» رئیس جمهور جدید آمریکا در باب تداوم تحریم‌ها و همچنین مسئله غنی سازی، گفت: پیش از هر چیز باید بگویم که اظهارات وی بعد از مدتی توسط منابع دیگر اصلاح شد و گفتند که منظور او از توقف غنی‌سازی در حقیقت غنی‌سازی فراتر از محدودیت‌های برجام بوده است اما در خصوص ترتیب بازگشت تمامی اعضای برجام به پایبندی کامل، باید بگویم که اوضاع و شرایط کاملاً شفاف است. این ایران نبود که برجام را ترک کرد، بلکه آمریکا بود که چنین اقدامی را انجام داد. ایالات متحده تصمیم گرفت که به مشارکت خود در برجام پایان دهد، آنها میز مذاکره را ترک و تحریم‌ها را مجدداً اعمال کردند و حتی تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع کردند. بنابراین اگر سیاست آنها بازگشت به برجام و تبدیل شدن به یکی از طرفین این توافق است، قطعاً باید تحریم‌ها را لغو کنند و به پایبندی کامل بازگردند.

این دیپلمات ایرانی در ادامه افزود: آنچه ما (در جهت کاهش تعهدات) انجام دادیم، قطعاً جبران و اصلاح تخطی آمریکا از این توافق و علیه وضع مجدد تحریم‌های ضد ایرانی بود. همانطور که گفتم، کاهش تعهدات ایران در حقیقت یک اقدام جبرانی و راه چاره بر اساس پاراگراف ۳۶ برجام بود.

به گفته عراقچی، اگر از روی عقل و منطق وضعیت را بسنجید، همه خواهند گفت که این آمریکا است که باید اول به برجام برگردد.

وی افزود: هر زمان که آمریکا به برجام برگردد و تحریم‌های ایران را لغو کند و ما تائید کنیم که تحریم‌ها دیگر وجود ندارد، ایران هم آمادگی دارد که خیلی سریع و به طور کامل به تعهدات برجامی برگردد.

معاون وزیر خارجه ایران در پاسخ به سوالی پیرامون ادعای آمریکا مبنی بر لزوم گنجاندن مسئله برنامه موشکی ایران در برجام گفت: به هیچ عنوان چنین چیزی را نمی‌پذیریم. برجام تنها درباره برنامه هسته‌ای ایران است و دو ستون دارد: محدودیت بر برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ما در قبال لغو تحریم‌ها معاون وزیر خارجه ایران در پاسخ به سوالی پیرامون ادعای آمریکا مبنی بر لزوم گنجاندن مسئله برنامه موشکی ایران در برجام گفت: به هیچ عنوان چنین چیزی را نمی‌پذیریم. برجام تنها درباره برنامه هسته‌ای ایران است و دو ستون دارد: محدودیت بر برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ما در قبال لغو تحریم‌ها.

وی در توضیح این مطلب افزود: آمادگی تعامل در هیچ موضوع دیگری را نداریم، خواه مسائل منطقه‌ای باشد و خواه توانمندی‌های دفاعی، به خصوص آنکه آمریکا ثابت کرد طرف ناشایستی در مذاکرات است و کشورهای اروپایی هم ثابت کردند که قادر به عمل به وعده‌های خود نیستند.

عراقچی با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی و ضرب‌الاجل ۲۱ فوریه (سوم اسفند) مبنی بر لزوم توقف اجرای پروتکل‌های الحاقی در صورت عدم رفع تحریم‌ها افزود: اگر قبل از این تاریخ اتفاقی نیفتد و تحریم‌ها لغو نشود، ما چاره‌ای جز اجرای تصمیمات دولت خود نداریم.

وی در نهایت به بایدن یادآوری کرد که زمان زیادی برای تصمیم‌گیری ندارد و در توضیح این مطلب افزود: این تاریخ به زودی می‌رسد و ما فرصت اندکی داریم و یک ماه پس از آن تاریخ، سال نو ایران فرا می‌رسد و سپس به فضای انتخابات (ریاست‌جمهوری ایران) وارد خواهیم شد و همه می‌دانند که در زمان مبارزات انتخاباتی، هیچ‌کس مذاکره را ترجیح نمی‌دهد. بنابراین زمان بسیار اندکی در اختیار داریم. اصلاح آن سیاست به بایدن بستگی دارد. اگر آمریکایی‌ها خواهان حفظ برجام به عنوان یک دستاورد مهم دیپلماتیک و ابزار بسیار مهم در نظام عدم اشاعه هستند، باید خیلی سریع تصمیم‌گیری کنند زیرا زمان در حال تمام شدن است.