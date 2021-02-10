نسل جوان سقوط استکبار جهانی را خواهد دید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی شیرازی ظهر چهارشنبه در مراسم ۲۲ بهمن بجنورد اظهار کرد: مردم بر اساس نگاه دینی خود نظام مردم سالاری دینی را پذیرفتند.

نماینده ولی فقیه در قرارگاه ثارالله ادامه داد: یکی از اهداف امام خمینی این بود که مردم برای امور خود تصمیم بگیرند که این اتفاق رقم خورد.

وی افزود: در دوران انقلاب اگر مردم تصمیمی می‌گرفتند و امام خمینی با آن مخالف بود، تصمیم مردم را تأیید می‌کرد که نمونه آن در انتخاب بنی‌صدر دیده می‌شود.

حجت الاسلام شیرازی تصریح کرد: اکنون کشوری هستیم که مردم حق انتخاب و بیان دارند به‌طوری‌که مردم با آزادی و استقلال خود می‌توانند تعیین کنند چه کسی رئیس‌جمهور و نماینده باشد.

نماینده ولی فقیه در قرارگاه ثارالله بیان داشت: امروز انقلاب و نظام اسلامی ایران الگویی برای لبنان، سوریه، عراق و یمن شده است و شاهد شکل‌گیری نیروهای مقاومت حزب الله، فاطمیون، زینبیون و نیروهای انقلابی فلسطین برای نابودی رژیم اسرائیل در منطقه هستیم.

وی شکستن طاغوت را یکی از اهداف انقلاب نام برد و افزود: امام راحل، طاغوت و حکومت پادشاهی را ساقط کرد و یک نظام اسلامی شکل داد و امروز هیچ اثری از خاندان پهلوی در کشور نیست.

حجت الاسلام شیرازی با بیان اینکه نسل جوان شاهد سقوط استکبار جهانی خواهد بود، گفت: اگرچه تهدیدات و مشکلات اقتصادی و گرانی وجود دارد ولی صدای شکسته شدن استخوان پوسیده استکبار جهانی به گوش می‌رسد و ملت ایران مثل همیشه مشکلات را پشت سر خواهد گذاشت.

نماینده ولی فقیه در قرارگاه ثارالله در انتها بیان داشت: در برجام آمریکا نمی‌تواند شرطی تعیین کند و این ایران است که شرایط را خواهد گفت که این خود یک استقلال و عزت محسوب می‌شود.