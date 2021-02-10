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۲۲ بهمن ۱۳۹۹، ۱۵:۱۴

نماینده ولی فقیه در قرارگاه ثارالله:

نسل جوان سقوط استکبار جهانی را خواهد دید

نسل جوان سقوط استکبار جهانی را خواهد دید

بجنورد- نماینده ولی فقیه در قرارگاه ثارالله گفت: هرچند مشکلات اقتصادی در کشور وجود دارد اما نسل جوان شاهد سقوط استکبار جهانی خواهد بود زیرا صدای شکستن استخوان‌های استکبار به گوش می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی شیرازی ظهر چهارشنبه در مراسم ۲۲ بهمن بجنورد اظهار کرد: مردم بر اساس نگاه دینی خود نظام مردم سالاری دینی را پذیرفتند.

نماینده ولی فقیه در قرارگاه ثارالله ادامه داد: یکی از اهداف امام خمینی این بود که مردم برای امور خود تصمیم بگیرند که این اتفاق رقم خورد.

وی افزود: در دوران انقلاب اگر مردم تصمیمی می‌گرفتند و امام خمینی با آن مخالف بود، تصمیم مردم را تأیید می‌کرد که نمونه آن در انتخاب بنی‌صدر دیده می‌شود.

حجت الاسلام شیرازی تصریح کرد: اکنون کشوری هستیم که مردم حق انتخاب و بیان دارند به‌طوری‌که مردم با آزادی و استقلال خود می‌توانند تعیین کنند چه کسی رئیس‌جمهور و نماینده باشد.

نماینده ولی فقیه در قرارگاه ثارالله بیان داشت: امروز انقلاب و نظام اسلامی ایران الگویی برای لبنان، سوریه، عراق و یمن شده است و شاهد شکل‌گیری نیروهای مقاومت حزب الله، فاطمیون، زینبیون و نیروهای انقلابی فلسطین برای نابودی رژیم اسرائیل در منطقه هستیم.

وی شکستن طاغوت را یکی از اهداف انقلاب نام برد و افزود: امام راحل، طاغوت و حکومت پادشاهی را ساقط کرد و یک نظام اسلامی شکل داد و امروز هیچ اثری از خاندان پهلوی در کشور نیست.

حجت الاسلام شیرازی با بیان اینکه نسل جوان شاهد سقوط استکبار جهانی خواهد بود، گفت: اگرچه تهدیدات و مشکلات اقتصادی و گرانی وجود دارد ولی صدای شکسته شدن استخوان پوسیده استکبار جهانی به گوش می‌رسد و ملت ایران مثل همیشه مشکلات را پشت سر خواهد گذاشت.

نماینده ولی فقیه در قرارگاه ثارالله در انتها بیان داشت: در برجام آمریکا نمی‌تواند شرطی تعیین کند و این ایران است که شرایط را خواهد گفت که این خود یک استقلال و عزت محسوب می‌شود.

کد مطلب 5144085

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