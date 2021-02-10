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۲۲ بهمن ۱۳۹۹، ۱۹:۵۴

مدیرکل راهداری البرز خبر داد؛

ترافیک سنگین در محور چالوس

ترافیک سنگین در محور چالوس

کرج - مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان البرز گفت: ترافیک در محور چالوس مسیر شمال به جنوب در محدوده تونل کندوان و حدفاصل وینه تا سرودار سنگین است.

گودرز محمودی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای استان البرز اظهار کرد: ترافیک در محور چالوس مسیر شمال به جنوب در محدوده تونل کندوان و حدفاصل وینه تا سرودار سنگین است.

وی با اشاره به تردد روان در آزادراه تهران - شمال بیان کرد: محورهای استان البرز بدون مداخلات جوی هستند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان البرز تصریح کرد: ترافیک در آزادراه قزوین - کرج - تهران محدوده‌های گلشهر و مهرشهر و حدفاصل ساسانی تا پل کلاک نیمه‌سنگین است.

وی با اشاره به ترافیک روان در مسیر رفت و برگشت بین آبیک و طالقان متذکر شد: ترافیک در دیگر محورهای استان روان بوده و مشکلی در عبور و مرور خودروها وجود ندارد.

کد مطلب 5144202

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    نظرات

    • IR ۰۲:۱۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۳
      0 0
      پاسخ
      ترافیکهای سنگین خسارات زیادی به منابع ملی وارد میکند و باید به هر شکل ممکن از سرازیرشدن خودروها به مسیرهای شلوغ جلوگیری شود.

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