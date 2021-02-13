رساله حقوق امام سجاد (ع) به زبان بومی سنگال ترجمه شد

به گزارش خبرنگار مهر، به ابتکار سفارت جمهوری اسلامی ایران در سنگال و جامعه المصطفی (ص) العالمیه شعبه داکار، همزمان با چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، رساله حقوق امام سجاد (ع) برای نخستین بار به زبان بومی سنگال (وولوف) ترجمه و رونمایی شد.

رونمایی از این اثر در روز ۲۴ بهمن ماه و در خلال برگزاری مراسم بزرگداشت پیروزی انقلاب اسلامی ایران انجام شد.

برخی از مدعوین از جمله محمدرضا دهشیری سفیر جمهوری اسلامی ایران، سرین شیخونا لو، مترجم اثر و حجت الاسلام و المسلمین اسمعیل پیرنیا، مدیر جامعه المصطفی (ص) پیرامون انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) و رساله حقوق امام سجاد (ره) به ایراد سخنرانی پرداختند.