توجه به شهرهای مرزی باید افزایش یابد/ روز حرکت و جهاد است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی ظهر شنبه در یادواره شهدای تایباد که در محل دانشگاه پیام نور این شهر برگزار شد با بیان اینکه امیدوارم مرزبانی شما غیورمردان همچنان ادامه یابد و شاهد برکات بیشتری برای نظام اسلامی باشیم گفت: امنیت و هویت خودمان را مدیون خون شهدای عزیز هستیم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: در ۴۰ سال گذشته شاهد تابلوی بزرگی از ایثار بوده‌ایم، جوان‌های از جان گذشته‌ای که به صورت داوطلبانه آماده جانسپاری بوده‌اند.

وی با بیان اینکه در برخی شهرستان‌ها خانواده سه یا چهار شهید داده داریم گفت: این مسئله بیانگر اراده عظیم یک ملت است، ملت ایران تصمیم بزرگی برای خودش، اسلام و نظام گرفته و این سرمایه‌گذاری بیانگر این است که ملت ما قصد و آرمان بزرگی دارد و به سادگی از این مسیر کنار نرفته است تا جایی که دشمنان ملت ایران را نیز دچار وحشت کرده است.

رضایی اسرائیل و صهیونیسم را علف‌هایی هرز منطقه دانست و اظهار کرد: صهیونیست‌ها از صدای عزت، وحدت و پیشرفتی که از سمت ملت ایران منافع آنها را به خطر انداخته است می‌ترسند.

وی با بیان اینکه امروز بین ملت ایران و غارتگران بین المللی رویارویی جدی ایجاد شده است گفت: آنها در طی سال‌های متمادی به غارت منافع جهان اسلام مشغول بودند اما ملت ایران با این مسئله به مقابله برخاست.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه امروز، روز تقسیم غنایم نیست که عده‌ای فرصت‌ها را میان خود و فامیل خود تقسیم کنند، اظهار کرد: امروز روز حرکت و جهاد است و باید راه شهدا را ادامه داد.

وی با بیان اینکه نباید منافع ملی را نادیده گرفت و منافع فردی را جایگزین کرد افزود: باید حرکت خود در اقتصاد و فرهنگ و فناوری را ادامه دهیم.

رضایی گفت: از مسئله مرزنشینان کشور غفلت شده است در حالی که باید این شهرها جزو ثروتمندترین شهرها باشند که یک نمونه آن نمونه‌اش شهرستان تایباد است که بازارچه مرزی و گمرک فعالی دارد و با افغانستان و هرات در ارتباط است.

وی بر لزوم ارتباط با کشورهای منطقه تاکید و اظهار کرد: با ۱۵ کشور مهم منطقه باید تجارت داشته باشیم و تحریم‌ها هیچ اثری روی اینها نخواهد داشت چرا که هیچ کشوری نمی‌تواند مانع زندگی دوجانبه ملت‌ها شود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: توجه به شهرهای مرزی به عنوان یک سیاست مهم باید جاری و دولت در این زمینه پیشقدم شود تا بخش خصوصی نیز باید پای کار بیاید.

وی با بیان اینکه شیعه و سنی با یکدیگر برادر هستند بیان کرد: نباید تبعیضی بین تهران و سایر شهرهای ایران وجود داشته باشد. چرا که همین مسائل سبب مهاجرت می‌شود.

رضایی گفت: این گونه مسائل نیاز به بازنگری دارد و نیاز است تا در سیاست‌ها بازنگری شود.

وی کشور را نیازمند دولتی کارآمد و مسئولیت‌پذیر دانست و اظهار کرد: چه خوب است که دولت نسبت به کاستی‌ها عذرخواهی کند چرا که مردم ولی نعمت ما هستند و نباید از موضع بالا و قدرت صحبت کرد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه فعالیت گمرک دوغارون باید شبانه‌روزی شده و جزو گمرک‌های مهم شود گفت: دیپلماسی آب با کشورهای منطقه باید به عنوان یک اولویت از سوی دولت دنبال شود.

وی افزود: صنایع تجاری و بسته‌بندی از صنایع مهمی هستند که باید توسعه یافته و مورد نظر باشند، لذا می‌توان یک کمربند طلایی اقتصادی با کشورهای منطقه در راستای مدیترانه شکل داد.

رضایی در ادامه تاکید کرد: سیاست ما با کشورهای همسایه تقابل نیست و مبتنی بر همسایگی است.

وی به عدم حضور مؤثر آمریکا در منطقه اشاره و عنوان کرد: در ۱۰ سال گذشته آمریکا در واقع در منطقه حضور ندارد اما همواره در صدد سنگ اندازی در مسیر پیشرفت و ارتباطات کشورهای منطقه است.