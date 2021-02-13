مرغ گران شد/ قیمت به ۲۹ هزار تومان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، عظیم حجت با بیان اینکه التهاب، دوباره به بازار مرغ بازگشته است، افزود: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری ۲۰ هزار تومان و مرغ گرم در خرده فروشی‌ها ۲۹ هزار تومان است، هر چند در برخی مناطق، مرغ با قیمت بالای ۳۰ هزار تومان هم عرضه می‌شود.

حجت گفت: سامانه بازار گاه تا ۴۰ روزگی جوجه، نهاده تخصیص می‌دهد، ضمن آنکه تا ۲ هفته اول پس از ورود جوجه به سالن، مرغداران مجبور به تأمین نهاده از بازار آزاد هستند.

وی افزود: با وجود افزایش کرایه‌های حمل و نقل و نرخ مصوب ذرت و کنجاله سویا، قیمت جدید مرغ اعلام نشده است.

عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: در حالی که مسئولان قول دادند طی ۲۰ روز قیمت‌ها را اصلاح کنند متأسفانه با گذشت بیش از ۲ برابر این مدت زمان، تغییری در نرخ ایجاد نشده است.